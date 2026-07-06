India.-AMP.-Mueren seis personas, incluidos cinco niños, tras derrumbarse un edificio en Bombay por las intensas lluvias

July 4, 2026, Mumbai, Maharashtra, India: A general view of the street flooded with water after a heavy rain in Mumbai. Heavy rains battered the city since last few days flooding the streets with water causing difficulties to the citizens. Indian Meteoro - Europa Press/Contacto/Ashish Vaishnav

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas, incluidos cinco niños, han muerto a causa del derrumbe de un edificio de tres plantas en la ciudad india de Bombay (oeste) en medio de las lluvias torrenciales caídas en la urbe durante las últimas horas, que llegaron a forzar la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj.

El suceso ha tenido lugar en el área de Manjurd, donde las operaciones de rescate siguen activas para intentar localizar a posibles desaparecidos en el derrumbe, que deja al menos un herido, tal y como ha recogido el diario indio 'The Times of India'.

La alcaldesa de Bombay, Ritu Tawade, ha afirmado tras el incidente que el hecho deriva de la construcción irregular de viviendas en la zona y ha lamentado que estas prácticas sigan teniendo lugar a pesar de que las autoridades emitan órdenes de evacuación y derribo por riesgos estructurales.

En este sentido, Vijay Ubale, miembro del partido All India Majlis-e-Ittehadul Muslimen (AIMIM), presente en el lugar, ha explicado que las autoridades habían evacuado el domingo dos edificios en la zona, si bien varios de los residentes regresaron al lugar poco antes del derrumbe.

Ubale ha explicado que uno de los cinco niños muertos a causa del derrumbe del edificio vivía en una casa cercana y se acercó al lugar para jugar con unos amigos en el lugar. Asimismo, ha resaltado que por ahora es difícil saber si hay más fallecidos entre los escombros.

Las lluvias de las últimas horas provocaron la citada suspensión de operaciones en el aeropuerto de Bombay, así como inundaciones en varias zonas de la ciudad y la muerte de otra persona en el suburbio de Kurla a causa de la caída de un árbol sobre una tienda.

El Departamento Meteorológico de India ha emitido una alerta roja para Bombay y ha resaltado que se siguen esperando intensas lluvias en la ciudad, sin que las autoridades hayan facilitado por ahora una cifra de damnificados o desplazados a causa de las torrenciales precipitaciones.