Ascienden a 35 los muertos a causa de las lluvias torrenciales en India

El balance de víctimas mortales a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días en el estado de Kerala, en el sur de India, ha ascendido a 35, según han confirmado este lunes las autoridades del país asiático.

Las lluvias han provocado graves inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas del estado, mientras que el Departamento Meteorológico de India ha emitido una alerta amarilla para un total de once distritos, tal y como ha informado el diario 'The Times of India'.

La crecida del río en Kottayam ha provocado el derrumbe de varias viviendas, mientras que la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) se ha desplegado en los distritos de Alapuzha, Ernakulam, Iduki, Malapuram, Pazanamzita y Zrisur.

Las lluvias han provocado además que varias presas se acerquen a niveles de peligro en Kerala, por lo que las autoridades han ordenado la liberación gradual de agua y la evacuación de miles de personas de zonas río abajo para intentar reducir el impacto.

Por su parte, el Congreso Nacional Indio, el principal partido de la oposición, ha acusado a las autoridades de no actuar a tiempo para evitar estos sucesos, lo que ha sido rápidamente rechazado por el Ejecutivo.