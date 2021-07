Casi una treintena de detenidos en una macrooperación contra el alcohol tóxico en el norte de India

Archivo - 21 May 2021, India, Srinagar: Paramilitary troopers stand gaurd at a closed market during strict restrictions imposed on the death anniversaries of two separatist leaders Mirwaiz Muhammad Farooq and Abdul Gani Lone, in Srinagar. Photo: Saqib Maj - Saqib Majeed/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo