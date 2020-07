India/China.- India y China inician la retirada de sus tropas en la zona fronteriza donde hubo el enfrentamiento

India/China.- India y China inician la retirada de sus tropas en la zona fronter - Idrees Abbas/SOPA Images via ZUM / DPA

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

India y China han iniciado este lunes la retirada de sus tropas apostadas en la zona fronteriza de Ladaj donde el pasado 15 de junio 20 soldados indios murieron en el peor enfrentamiento entre los dos países desde 1975, según informan los medios indios, que citan fuentes gubernamentales.

Según las fuentes citadas por 'Times of India', el Ejército chino "está retirando algunas de sus tiendas de campaña y estructuras temporales" en varios puntos del valle de Galwan y del manantial termal de Gogra, mientras que "algunos de sus vehículos están retrocediendo en torno a un kilómetro" por el momento.

De acuerdo con una de las fuentes consultadas, "la situación, con la creación de una 'zona tampón', estará más clara el lunes por la noche". "Necesitamos esperar a ver si es una retirada genuina y duradera", ha añadido.

La retirada, según el diario, sería resultado del acuerdo alcanzado el pasado 30 de junio durante el maratoniano encuentro entre dos altos mandos militares de ambos países, quienes pactaron una salida verificable paso a paso de las tropas de los "puntos de fricción" en la zona.

El gesto para rebajar la tensión entre los dos países, que ya se enfrentaron a una guerra por su disputa fronteriza en 1962, tiene lugar tres días después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, visitara por sorpresa a las tropas apostadas en esta zona.

La tensión entre los dos países en el valle de Galwan había ido en aumento desde mayo, cuando ya se produjo otro enfrentamiento entre soldados indios y chinos con varios heridos.

En el del 15 de junio, en el que los militares solo emplearon porras y barras pero no hubo disparos, además de los 20 soldados indios muertos --muchos de ellos por hipotermia después de caer al río durante la pelea y no poder ser rescatados durante horas--, la prensa india también asegura que murieron decenas de militares chinos, si bien hasta la fecha Pekín no ha confirmado bajas en sus filas.