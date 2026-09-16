India convoca al encargado de negocios de Pakistán tras colisión entre un buque y un barco de su Armada

September 3, 2026, Kyiv, Ukraine: Indian External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar attends a joint news conference with Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha following their meeting, Kyiv, Ukraine, September 3, 2026. During the talks, the minis - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de India ha convocado este miércoles al encargado de negocios paquistaní en protesta por la conducta "inaceptable y poco profesional" de las unidades navales de Pakistán tras la colisión entre un buque y un barco de su Armada en aguas del mar Arábigo.

"Si bien el incidente, ocurrido en aguas internacionales, no causó daños mayores, la conducta del buque paquistaní contravino directamente el artículo 10 del acuerdo entre India y Pakistán sobre avisos anticipados de ejercicios militares, maniobras y movimientos de tropas firmado en abril de 1991", ha indicado la cartera en un comunicado.

Las autoridades indias han trasladado al encargado de negocios "la necesidad de que todas las unidades militares" tengan "el debido cuidado y respeten las disposiciones de los acuerdos pertinentes entre ambas partes para evitar que se repitan incidentes similares".

"El encargado de negocios de India en Islamabad también ha recibido instrucciones de presentar una protesta similar ante el Ministerio de Exteriores de la República Islámica de Pakistán", ha zanjado el Ministerio en dicho comunicado.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Pakistán ha convocado más tarde al encargado de negocios indio en Islamabad, a quien ha presentado "una enérgica protesta por una acción altamente provocadora e inaceptable" llevada a cabo por un buque de la Armada de India en su Zona Económica Exclusiva (ZEE)".

"Mientras la Armada de Pakistán realizaba su ejercicio bienal SEASPARK-26, el buque indio efectuó maniobras agresivas a una distancia peligrosamente cercana de un buque naval paquistaní, lo que resultó en un contacto entre ambas embarcaciones", ha precisado en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado a que esto "constituye una grave violación del Derecho Internacional y del acuerdo bilateral de 1991", además de "conllevar el riesgo de agravar las tensiones en la región". "Se ha pedido al encargado de negocios que transmita al Gobierno de India el firme rechazo de Pakistán ante esta acción bélica", ha subrayado.

La cartera de Exteriores paquistaní también ha instado a la parte india a "cumplir estrictamente con el Derecho Internacional y los acuerdos bilaterales, particularmente aquellos destinados a prevenir incidentes en el mar".

"Pakistán insta a la comunidad internacional a pedir a India que abandone su postura beligerante y se abstenga de acciones irresponsables que podrían desestabilizar aún más el sur de Asia", ha señalado, agregando que la región "no puede permitirse seguir siendo rehén perpetuo de la imprudente búsqueda de conflicto e inestabilidad por parte de India".

El incidente tuvo lugar la noche del 15 de septiembre, cuando una embarcación paquistaní se acercó peligrosamente a un buque de la Armada india que realizaba una misión rutinaria en el norte del mar Arábigo, aproximadamente a 220 kilómetros al este de Omán.

El buque paquistaní navegaba a gran velocidad y realizaba maniobras de manera "poco profesional e insegura", si bien no hubo que lamentar daños al respecto, según fuentes recogidas por el diario 'The Times of India'.

Ninguno de los dos países cuenta con embajadores en sus respectivas capitales desde 2019. La ruptura diplomática se produjo tras la decisión del Gobierno liderado por el primer ministro indio, Narendra Modi, de retirar el estatus especial de Jammu y Cachemira, región administrada por India.