India.- Modi ataca a los "políticamente correctos" por criticar su enmienda a la ley de ciudadanía

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha criticado este viernes a los opositores de su enmienda a la ley de ciudadanía por "despreciar a quienes recorren el camino correcto".

"Los mismos políticamente correctos que defienden los derechos de los migrantes son los que se oponen a la entrada de minorías perseguidas", ha denunciado el primer ministro durante una comparecencia en un foro económico.

La enmienda a la ley de ciudadanía permite la entrada en el país a minorías religiosas perseguidas que proceden de países vecinos exceptuando a los musulmanes, que viven bajo un estado de discriminación, según los opositores al ultranacionalista primer ministro del país.

Además, los críticos indican que la enmienda es anticonstitucional por usar un sesgo religioso para definir el desplazamiento de personas.

"No hay nada malo en hablar con corrección, pero esta gente parece albergar un desprecio particular por quienes hacen lo correcto", ha explicado en declaraciones recogidas por el 'Times of India'.

Modi también se ha declarado perplejo ante las críticas de esta gente "que persigue el cambio pero protesta cuando alguien rompe el 'statu quo'", en una última mención a la retirada de la situación especial en la que vivía el estado de Jammu y Cachemira, disputado con Pakistán, y que concentra a una importante población de musulmanes.