India.- Mueren 20 personas tras chocar un autobús y un camión cargado con grava en el centro de India

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto este lunes a causa de la colisión entre un autobús y un camión cargado de grava en una localidad en el estado indio de Telangana (centro), con varios pasajeros sepultados por la carga del camión después del choque, lo que está dificultando las labores de búsqueda y rescate.

El autobús, que cubría la ruta entre Tandur y Vikarabad, transportaba a cerca de 70 pasajeros, según las primeras informaciones, que apuntan a que entre los fallecidos están los conductores de ambos vehículos y un bebé de diez meses, tal y como ha recogido la cadena de televisión india NDTV.

La Policía y los equipos de rescate han logrado sacar a varios de los heridos de entre la carga de grava, que ha sepultado parte del autobús, y han trasladado a varios de ellos en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.