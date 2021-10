El Supremo de India abre una investigación sobre el uso del software Pegasus para realizar labores de espionaje

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de India ha abierto una investigación sobre el presunto uso por parte del Gobierno del software israelí Pegasus para realizar labores de espionaje contra periodistas, opositores y activistas, entre otros.

La corte, que ha indicado que un "vaga negativa por parte del Gobierno no es suficiente" a la hora de dar por "cerrado" el asunto, ha matizado que se ha dispuesto una comisión al respecto.

En un comunicado, el tribunal ha lamentado que las autoridades no den respuestas "claras" al respecto y ha alertado de que una posible violación de los derechos fundamentales puede acarrear graves consecuencias, según informaciones de la cadena de televisión NDTV.

Además, el Supremo ha indicado que el Gobierno no puede actuar "libremente" alegando motivos de seguridad nacional. El magistrado RV Ravindran estará al frente de la comisión y contará con la ayuda de la Universidad Nacional de Ciencias Forenses. Así, la comisión tendrá que demostrar que estos programas se usaron para espiar a la población de cara a una vista judicial que tendrá lugar en dos meses.

El portal de noticias indio The Wire informó de que en el caso del software de vigilancia Pegasus se incluían al menos 300 números de teléfonos indios correspondientes a defensores de Derechos Humanos, periodistas, opositores o funcionarios del Gobierno, algunos de ellos actualmente encarcelados.

El pasado mes de agosto, organizaciones como Human Rights Watch instaron a las autoridades indias a poner en marcha "amplias" reformas para establecer una "adecuada supervisión judicial y parlamentaria" de las medidas de vigilancia del Gobierno, de modo que cumplan "plenamente" con las normas internacionales sobre privacidad y otras libertades civiles.

Una investigación del diario 'The Washington Post' reveló entonces una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía Pegasus de la empresa israelí NSO. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y a la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.

El software Pegasus de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.