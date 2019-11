India.- El Supremo de India avisa a los gobiernos locales de que deberán asegurar un aire limpio o pagarán por los daños

Publicado 26/11/2019 12:26:39 CET

NUEVA DELHI, 26 Nov. (DPA/EP) -

El Tribunal Supremo de India ha advertido de que los gobiernos locales deberán pagar a sus ciudadanos una compensación si no logran proveer aire limpio y agua, y ha denunciado a las autoridades por su inacción sobre los crecientes niveles de contaminación.

Dos jueces del Supremo, Arun Mishra y Deepak Gupta, han dicho que el mundo se está "riendo de India" por sus problemas de contaminación del aire en relación a la nube tóxica que ha cubierto los estados del norte.

Los jueces también han señalado que las muestras de agua de la capital de India no cumplen los niveles de calidad y han asegurado que las personas tienen el derecho constitucional de vivir en un ambiente saludable, libre de poluciones.

"Las vidas humanas y la salud se han visto en peligro. Bajo este escenario, ¿por qué los estados no deberían pagar una compensación a las personas que se están viendo afectadas por las inadecuadas medidas para revisar la contaminación del aire?", se han preguntado los jueces, según la sentencia publicada el martes en la página web del Supremo.

De este modo, los jueces han pedido una explicación a los gobiernos estatales sobre por qué no deberían ser considerados responsables de "no cumplir con sus deberes básicos" y "no debería exigírseles responsabilidades por tal agravio".

El Supremo ha responsabilizado a los gobiernos federal y a los estatales de fallar en el control de la quema de rastrojos de cultivos por parte de los agricultores en Nueva Delhi y los estados vecinos.

La quema de cultivos, así como factores climáticos como las bajas velocidades del viento, sumado a las emisiones del tráfico, la industria y la quema de basura, han aumentado la polución aérea en la capital de India en octubre y noviembre.

Nueva Delhi, que tiene una población de 25 millones de habitantes, ha sido clasificada como una de las ciudades más contaminadas del mundo en los últimos años.