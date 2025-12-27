Indonesia.- AMP.- Desaparecidos cuatro miembros de una familia española en un naufragio en Indonesia

Archivo - FILED - 14 November 2022, Indonesia, Nusa Dua: Men attach boats to the beach of Nusa Dua before sunrise on the day before the start of the G20 summit, with an Indonesian Navy ship visible in the background. Starting next year, tourists entering - Christoph Soeder/Dpa - Archivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de una misma familia española, un adulto y tres menores de entre 9 y 12 años originarios de la Comunidad Valenciana, se encuentran desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico.

Otras dos españolas, la mujer del hombre desaparecido y una de las hijas de la pareja, pudieron ser rescatadas de la embarcación y se encuentran bien.

El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali.

El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo ha podido salvar a siete personas, entre ellas las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía turístico, mientras que el dispositivo mantiene su actividad en búsqueda de los cuatro desaparecidos.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos españolas supervivientes del accidente, de las que han confirmado que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familiares de los afectados.

"Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo", han adelantado estas fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continúan las labores de rescate y que "podrían extenderse hasta tres o cuatro días".

FAMILIA DE OCHO MIEMBROS

El abuelo de los menores desaparecidos, Enrique Ortuño, ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press que se trata de una familia de ocho miembros: el matrimonio y seis hijos. Dos de ellos no han viajado con la familia al país asiático por ser muy pequeños.

Según ha explicado Ortuño, la familia estaba navegando en el momento del incidente a la isla de Komodo tras pasar unos días en Bali. Asimismo, ha indicado que las autoridades han podido rescatar a su hija, la madre de los niños, y a la nieta más pequeña, si bien su yerno y los otros tres niños, de entre 9 y 12 años, siguen desaparecidos.

El portavoz familiar ha añadido que un pariente ya se está desplazando a Indonesia y ha agradecido el trato y apoyo de las autoridades para mantenerles informados, aunque, según admite, le han trasladado que las posibilidades de encontrar con vida a los desaparecidos son escasas.

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto. Mientras tanto, la isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Según las primeras informaciones, la embarcación de uso turístico, llamada 'KM Putri Sakinah', se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes --a las 14.30 hora peninsular española-- al sufrir una avería en el motor.