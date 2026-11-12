AMP.- Dimite el vicepresidente de Indonesia en medio de la polémica sobre sus credenciales académicas

Archivo - February 8, 2024, Bandung, West Java, Indonesia: Vice presidential candidate GIBRAN RAKABUMING RAKA, Indonesian President Joko Widodo's son and current Surakarta City mayor, takes part on stage during an election campaign at Gelora Bandung Lauta - Algi Febri Sugita / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ha presentado formalmente su renuncia ante la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR), convirtiéndose en la primera persona elegida directamente para este cargo que abandona sus funciones antes de concluir su mandato, en el marco de un intenso debate público iniciado después de que la Justicia indonesia determinase el mes pasado que los documentos académicos que respaldaron su candidatura en 2024 no cumplían con los requisitos electorales.

Gibran acudió este martes por la mañana al complejo legislativo de Senayan, en el centro de Yakarta, para presentar su carta de dimisión, tras una reunión de aproximadamente dos horas con el presidente del país, Prabowo Subianto, en el Palacio Presidencial, según ha informado 'The Jakarta Post'.

El presidente de la Asamblea, Ahmad Muzani, ha confirmado posteriormente que el vicepresidente había solicitado que su renuncia se tramitase "lo antes posible". Por su parte, el secretario de Estado, Prasetyo Hadi, ha explicado que Gibran ya había anunciado su intención de abandonar el puesto durante una reunión con el jefe de Estado.

En una declaración recogida por el mismo medio, Gibran justifica su decisión alegando que no quería que "esta situación se convirtiera en una controversia prolongada", en relación a la polémica sobre los mencionados documentos. Asimismo, ha señalado que Prabowo le había recomendado continuar la batalla judicial para acreditar que reúne las condiciones académicas exigidas.

PRABOWO TILDA LA DIMISIÓN DE GESTO "CABALLEROSO"

El presidente indonesio ha aceptado la carta de renuncia de su --hasta ahora-- vicepresidente, presentándola como un gesto "caballeroso", "propio de un estadista", y ha ensalzado la "significativa" ayuda de Gibran durante el tiempo que ha ostentado la Vicepresidencia, situando el origen de su dimisión a inconsistencias constitucionales surgidas de las diferencias entre los sistemas educativos de Indonesia y otros países.

En una rueda de prensa celebrada en el Palacio Merdeka, Prabowo ha defendido que los logros alcanzados en los dos últimos años son "inseparables" del papel y la contribución Gibran, a quien ha recibido este mismo jueves por la tarde en la residencia presidencial en su última reunión como presidente y vicepresidente.

Asimismo, ha reconocido su diligencia desde el inicio de la campaña electoral de 2024 hasta este segundo año siendo parte del equipo presidencial, al tiempo que ha instado a la ciudadanía a "mantener la unidad" y a no dejarse "provocar" por cuestiones que pudieran "dividir a la nación", de acuerdo con las declaraciones recogidas por el portal de noticias Republika Online.

La renuncia llega después de que la Corte Suprema invalidase, el 30 de octubre, el certificado académico presentado por Gibran para respaldar su candidatura en las elecciones de 2024. Previamente, el Tribunal Constitucional había determinado, el 6 de octubre, que no existían pruebas suficientes de que su formación en el extranjero cumpliese el requisito mínimo de educación secundaria para acceder a un cargo público.

La crisis había llegado también al Parlamento, donde mas de un centenar de diputados han respaldado este miércoles una petición para destituirlo al considerar que "ya no cumple los requisitos para ejercer como vicepresidente". No obstante, la sesión plenaria prevista para este jueves con el objetivo de impulsar el proceso de destitución fue cancelada poco después de la llegada de Gibran al complejo legislativo.

De acuerdo con la Constitución indonesia, corresponde al presidente presentar dos candidatos para cubrir la vacante y a la Asamblea elegir al sustituto en un plazo máximo de 60 días.