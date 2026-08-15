August 14, 2026, Jakarta, Indonesia: JAKARTA, INDONESIA, AUGUST 14, 2026: A motorcyclist waits for a train to pass at an at-grade railroad crossing in the Roxy area of Gambir, Jakarta. State railway operator PT Kereta Api Indonesia (KAI) said its Jakarta - Europa Press/Contacto/Muhammad Rizky Febriansyah

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos dos muertos y dos heridos, según han informado las autoridades locales del país asiático.

El seísmo se ha producido a las 04:58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia. Horas después, se ha confirmado el fallecimiento de dos personas.

"Evacuamos a una persona que murió tras ser golpeada por escombros de un edificio", ha declarado sobre una de las víctimas el jefe de la delegación de Búsqueda y Rescate local, en declaraciones a la agencia de noticias indonesia ANTARA.

Las víctimas, ha declarado, todavía no han sido identificadas y han sido halladas en la sala de espera del puerto de Lorens Say, en el distrito de Sikka, al este de la isla, el cual ha resultado dañado por el terremoto. Asimismo, los otros dos heridos han sido trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento intensivo.

Tras el temblor, las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, la cual fue retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua.

"Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmaba previamente el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial. Asimismo, ras el terremoto, se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región.

Los equipos de rescate continúan evaluando los daños y las víctimas en las zonas afectadas de la isla de Flores, y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de emergencia.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.