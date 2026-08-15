August 14, 2026, Jakarta, Indonesia: JAKARTA, INDONESIA, AUGUST 14, 2026: A motorcyclist waits for a train to pass at an at-grade railroad crossing in the Roxy area of Gambir, Jakarta. State railway operator PT Kereta Api Indonesia (KAI) said its Jakarta - Europa Press/Contacto/Muhammad Rizky Febriansyah

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos 38 muertos y numerosos heridos, según han informado las autoridades locales del país asiático.

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el teniente general Suharyanto, ha informado desde Yakarta que 38 personas han muerto como consecuencia del seísmo en Nusa Tenggara Oriental, según ha recogido la agencia de noticias Antara.

Previamente, la BNPB había informado de 14 muertos: seis en Manggarai; cinco en Manggarai Oriental y tres en Sikka. Asimismo, numerosas familias se han visto afectadas por el temblor y cerca de 2.000 residentes han tenido que ser evacuados, mientras que se han registrado daños en numerosas viviendas.

El seísmo se ha producido a las 04.58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

Tras el temblor, se han registrado daños en el puerto de Lorens Say, en el distrito de Sikka, al este de la isla. Asimismo, un hospital en Maumere ha resultado dañado, a la par que otras cinco terminales de aeropuertos del país están afectadas.

Las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, si bien fue retirada poco después tras evaluar la situación. "Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmaba previamente el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.

Poco después del terremoto, se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región. Los equipos de rescate continúan evaluando los daños en las zonas afectadas de la isla de Flores, y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de búsqueda y rescate.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.