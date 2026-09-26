Indonesia.- Aumentan a 64 los muertos por el naufragio de un barco frente a las costas de Indonesia

Una lancha de evacuación del 'Virgo Transport 8' - BASARNAS

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han elevado este sábado a 64 los muertos tras el naufragio hace dos semanas de un barco localizado tras ser dado por desaparecido en medio de un temporal en el mar de Java con más de 240 personas a bordo.

El ferry, el 'Virgo Transport 8', contaba con un total de 243 personas a bordo, entre ellos 30 miembros de la tripulación, cuando sufrió el naufragio debido a las malas condiciones meteorológicas cuando se dirigía a Banjarmasin, en el sur de la isla de Borneo, procedente de Surabaya, en Java Oriental.

Los equipos de rescate, que han indicado que está previsto que durante los próximos días sean recuperados los cuerpos sin vida de más pasajeros, han recuperado once cuerpos en las últimas horas para sumar un total de 64 fallecidos confirmados. Otras 71 personas estarían desaparecidas.

El responsable de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Mohammad Syafii, ha subrayado que los equipos movilizados están haciendo lo posible por optimizar el despliegue de efectivos, así como los medios disponibles, con el objetivo prioritario de localizar a los desaparecidos.