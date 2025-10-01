Elevan a más de 90 los posibles desaparecidos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

YAKARTA 1 Oct. (DPA/EP) -

Los servicios de emergencia que trabajan desde el lunes entre los escombros de una escuela islámica derrumbada en la provincia indonesia de Java Oriental temen que pueda haber más de 90 desaparecidos, más del doble de la estimación planteada inicialmente tras un suceso que, por ahora, ha dejado tres víctimas mortales.

Un portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desatres (BNPB), Abdul Muhari, ha confirmado a DPA que "91 personas están aún desaparecidas", según un nuevo balance elaborado a partir del registro de estudiantes que podían estar en el interior del Colegio Islámico Al Joziny, en la localidad de Sidoarjo.

La cifra de supervivientes ronda el centenar, mientras que 26 personas permanecen ingresadas en el hospital. Los medios locales han situado el rango de edad de estos alumnos entre los 13 y los 18 años.

El responsable de la agencia de rescate, Mohamad Syafii, ha asegurado que los equipos de emergencia han localizado hasta 15 puntos donde podría haber supervivientes y han detectado señales de vida en al menos seis de ellos. Los trabajos se realizan principalmente a mano, excavando túneles de acceso a estas áreas.

El edificio había sido construido hace apenas unos meses, pero seguía en obras y los primeros indicios apuntan a que el derrumbe se construyó durante el vertido de cemento para la construcción de una cuarta planta. En las inmediaciones se han reunido familiares de los estudiantes, en su mayoría con fotos y otros detalles que puedan ayudar en las tareas de búsqueda e identificación.

Este tipo de sucesos son comunes en Indonesia. A principios de septiembre, tres personas murieron y dos resultaron heridas en un incidente similar en Java Occidental cuando un edificio se derrumbó durante la llamada a la oración. En 2018, alrededor de 75 personas fallecieron también por el derrumbe de una entreplanta en la Bolsa de Yakarta.