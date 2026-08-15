Indonesia.- Registrado un nuevo terremoto de 6,9 en Sumatra, en el oeste de Indonesia

Archivo - October 17, 2018 - Sigi, Center Sulawesi, Indonesia - Residents are seen walking on the ruins of a building that was destroyed by the earthquake..A deadly earthquake measuring 7.5 magnitude and the tsunami wave caused by it has destroyed the cit - Europa Press/Contacto/Hariandi Hafid - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este sábado de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter en Sumatra Septentrional después de un primer temblor en la isla de Flores, en el suroeste del país asiático.

Según los datos facilitados por el USGS, el temblor se ha producido a las 10.54 horas (hora local) a siete kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Pematangsiantar. El foco del seísmo se ha localizado a una profundidad de unos 183 kilómetros.

El epicentro del primer seísmo, de 7,7 en la escala de Richter, se ha registrado a 68 kilómetros de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Timur. El movimiento telúrico ha dejado al menos 14 víctimas mortales, si bien el balance podría ser mayor.