Indra Group culmina Academia Urabá con 28 personas certificadas en capacidades tech

Indra Group Academia Urabá - CEDIDA

BOGOTÁ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Indra Group culminó Academia Urabá, una iniciativa de formación gratuita que certificó a 28 personas en capacidades Tech con foco en inteligencia artificial y ciberseguridad. La cohorte reflejó la diversidad social y territorial de Urabá y el propósito del programa de acercar formación tecnológica a personas que enfrentan barreras de acceso a la educación y al empleo. La ruta, de 208 horas distribuidas en 52 días de clase, combinó formación técnica, laboratorios prácticos y fortalecimiento de habilidades esenciales para favorecer la inclusión laboral.

“En esta cohorte, 28 personas recibieron su certificación y vincularemos laboralmente a siete de ellas, lo que equivale al 25 % de la cohorte certificada. La participación de personas afrodescendientes, provenientes de zonas rurales y pertenecientes a comunidades que enfrentan mayores barreras de acceso demuestra que la formación tecnológica puede convertirse en una herramienta concreta de inclusión y movilidad social. Junto con nuestros aliados, estamos contribuyendo a reducir brechas y a generar nuevas oportunidades profesionales en la región”, afirmó José Fernando Quintero Vargas, CEO de Indra Group en Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Academia Urabá fue desarrollada con el apoyo de la Universidad EIA, Comfama, AFOS, Compurent y Alianza para la Formación, organizaciones que se articularon con Indra Group para fortalecer el talento local, ampliar las oportunidades laborales y contribuir al desarrollo regional.

La cohorte reflejó la diversidad social y territorial de Urabá, con la participación de 16 personas afrodescendientes y cinco provenientes de zonas rurales, además de integrantes de comunidades indígenas y raizales, madres cabeza de familia y personas que enfrentan distintas barreras de acceso a la educación y al empleo.

Formación, inclusión y oportunidades laborales

Durante el programa, las personas participantes completaron 208 horas de formación en 52 días de clase, con énfasis en inteligencia artificial y ciberseguridad. La ruta incluyó cinco laboratorios presenciales tipo bootcamp, en los que pudieron aplicar los conocimientos adquiridos a escenarios cercanos a los retos del entorno laboral. La cohorte alcanzó un promedio de asistencia del 93,4 % y contó con un equipo docente de 31 personas: 27 profesionales de Indra Group, dos de la Universidad EIA y dos de Comfama.

Además de ampliar las oportunidades profesionales para las personas graduadas, Academia Urabá contribuye a que las empresas de la región y del sector tecnológico puedan acceder a talento con conocimientos alineados con las nuevas necesidades y tendencias del mercado.

“Más allá de las 208 horas de formación, el impacto de Academia Urabá está en haber acercado capacidades tecnológicas, acompañamiento y oportunidades concretas a personas con gran potencial. La combinación de conocimiento técnico, práctica y desarrollo de habilidades esenciales fortaleció su preparación y confianza para avanzar en sus trayectorias profesionales”, señaló Iovania Peñaloza, gerente de Arquitectura de Talento de Indra Group.

Las demás personas certificadas continuarán su ruta de empleabilidad con el acompañamiento de la Agencia de Empleo de Comfama, que facilitará la conexión de sus perfiles con oportunidades en el mercado laboral.

Una iniciativa que crece en los territorios

Academia Urabá hace parte de Proyecto Academia, un modelo impulsado por Indra Group para democratizar el acceso a la tecnología, contribuir al cierre de brechas sociales y digitales y promover oportunidades de inclusión laboral. Su llegada a Urabá dio continuidad a la experiencia previamente desarrollada en Nariño y en otras zonas de Antioquia.

El programa ha consolidado un modelo que articula formación técnica, acompañamiento, experiencia empresarial y trabajo colaborativo con organizaciones académicas y sociales, propuesta que fue reconocida en 2025 por sus buenas prácticas de desarrollo sostenible y por su aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con Educación de Calidad.

Con la culminación de Academia Urabá, Indra Group reafirma su compromiso con una tecnología al servicio de las personas y con la construcción de alianzas que generen capacidades, oportunidades laborales y transformación social en los territorios.