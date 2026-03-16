Indra Group impulsa la astronomía escolar en Boyacá y conecta a un colegio público con redes científicas - Indra Group

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expedición, impulsada por Indra Group y por Keralty, llegó a la vereda La Candelaria del municipio de Ráquira, Boyacá, con un propósito claro: ampliar el horizonte científico de 433 estudiantes de una institución pública rural y abrir una nueva ruta de aprendizaje en ciencias espaciales.

El eje más representativo de esta expedición fue la puesta en marcha de una antena científica vinculada al programa educativo internacional Radio JOVE. Se trata de una iniciativa de astronomía educativa originada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA), que dona antenas a instituciones académicas para desarrollar observaciones científicas. En Colombia, la antena fue entregada a la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, de Ráquira, a través de la Universidad Distrital, que coordina el proyecto en el país. Las observaciones realizadas desde distintos puntos alimentan un estudio comparativo cuyos resultados serán entregados a la NASA. Esta herramienta no solo fortalece el aprendizaje en física y astronomía, sino que convierte al colegio en un actor activo dentro de una comunidad científica internacional.

“Para Keralty es un privilegio poder seguir aportando al bienestar de las comunidades rurales, tal como lo hemos venido haciendo desde 2023, cuando dimos inicio a esta vinculación con sus instituciones educativas a través de la donación de Sistemas de Potabilización de Agua que hemos entregado, y trabajar de la mano con Indra Group en esta iniciativa nos llena de orgullo”, señaló Diana Mendieta, Vicepresidente de Compras de Keralty.

La jornada incluyó además la entrega de equipos de cómputo por parte de Indra Group y Keralty para fortalecer la sala de informática de la institución, así como el desarrollo de actividades prácticas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), diseñadas para despertar vocaciones tempranas y conectar el conocimiento con la experimentación real.

“Nuestro compromiso es respaldar lo esencial en los territorios, asegurando que la educación pública rural tenga acceso a herramientas científicas de primer nivel. Esta expedición en Ráquira demuestra que la tecnología puede cerrar brechas y conectar a una comunidad con redes científicas internacionales, fortaleciendo oportunidades reales para las nuevas generaciones”, señaló José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Más allá de la dotación tecnológica, la Expedición fue posible gracias a los 30 profesionales, voluntarios de Indra Group y Keralty, que participaron activamente en la instalación, acompañamiento técnico y desarrollo de talleres STEM, reafirmando que la transformación digital también se construye desde el territorio y con participación directa de quienes hacen parte de la organización.

Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio de Indra Group, que desde 2022 ha desarrollado 18 jornadas en distintos países de la región, beneficiando a miles de estudiantes en comunidades rurales y fortaleciendo su acceso a herramientas tecnológicas y formación científica.

“Que hoy en día este colegio rural y público pueda compartir datos con la NASA representa una posibilidad concreta: que niñas y niños puedan generar conocimiento científico desde su propio territorio. Cuando la tecnología se integra a la educación pública con intención y acompañamiento, lo que se activa no es solo conectividad: es ambición científica, pensamiento crítico y confianza en el talento local”, afirmó Carolina Montoya, gerente de Sostenibilidad de Indra Group para Colombia, Ecuador y Centroamérica.

Esta intervención supone un nuevo hito en el programa de Indra Group, que trasciende la dotación tecnológica y apuesta por la generación de capacidades científicas en territorios rurales, integrando voluntariado corporativo, formación STEM y acceso a redes internacionales de conocimiento.