La inflación de la eurozona se moderó en diciembre y despidió 2025 en el 2%, en línea con la meta del BCE

La tasa de inflación interanual de la eurozona se habría reducido una décima en diciembre, cuando los precios aumentaron un 2% anual, en línea con el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE) y el menor incremento del coste de la vida en la región desde el pasado mes de agosto, según la estimación del dato avanzada por Eurostat.

En concreto, la menor subida interanual de los precios en diciembre reflejaría el mayor retroceso del precio de la energía, que bajó un 1,9% interanual, frente al descenso del 0,5% en noviembre, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2% interanual, frente al 3,2% del mes anterior.

De su lado, los bienes industriales no energéticos subieron su coste un 0,4% interanual, una décima menos que en noviembre, mientras que el coste de los servicios aumentó un 3,4%, una décima por debajo de la subida interanual del mes de noviembre.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se mantuvo en el 2,4% en diciembre. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó en diciembre al 2,3% desde el 2,4% del mes anterior, su menor nivel desde el pasado agosto.

Las tasas de inflación anuales más bajas se registraron en Chipre (0,1%), Francia (0,7%) e Italia (1,2%), mientras que las mayores subidas de los precios correspondieron a Estonia y Eslovaquia (4,1% cada uno) y Austria (3,9%).

En el caso de España, el alza interanual de los precios en el último mes del año 2025 fue del 3%, dos décimas menos que en noviembre, lo que redujo el diferencial desfavorable de precios respecto de la eurozona a un punto porcentual.

