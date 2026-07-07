Innovación a bordo: la ruta insignia de Aeroméxico

Archivo - Avión de Aeromexico. - AEROMEXICO - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

En una industria donde la experiencia del pasajero se ha convertido en un factor decisivo, las aerolíneas ya no compiten únicamente por ofrecer las mejores tarifas o la mayor conectividad. Hoy, el verdadero diferenciador está en la capacidad de transformar cada vuelo en una experiencia memorable.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la demanda global de pasajeros en 2025 incremento 5.3% en comparación con 2024, reflejando una recuperación constante y un mercado cada vez más competitivo.

Este escenario ha llevado a las aerolíneas a replantear sus propuestas de valor, ahora el desafío consiste en ofrecer experiencias diferenciadoras para obtener la preferencia de los pasajeros y asegurar su posición en el mercado.

En este contexto, el producto a bordo ha evolucionado para convertirse en un diferenciador estratégico para las compañías aéreas. Aspectos como la oferta de alimentos y bebidas, el entretenimiento, confort y hospitalidad ya no son servicios complementarios, sino servicios que influyen de manera directa en la percepción de la calidad y la fidelización de los pasajeros.

Aeroméxico es un ejemplo de esta tendencia. La aerolínea ha creado un sistema impulsado por la innovación y la identidad nacional para garantizar una experiencia mucho más cálida y personalizada.

A bordo de su clase Premier One, la más completa de todas sus familias tarifarias en vuelos internacionales, se han incorporado alimentos diseñados por chefs de talla internacional. Platillos que no solo retratan la esencia del México contemporáneo sino también de los destinos a los que opera.

A través de su más reciente app móvil, Aeroméxico ofrece a los pasajeros de esta cabina la posibilidad de personalizar su menú con opciones exclusivas, incorporando alternativas vegetarianas y bajas en gluten, así como hamburguesas de autor y platillos especiales.

Esta personalización responde a una tendencia en crecimiento dentro de la industria, donde el objetivo es ofrecer un servicio cada vez más flexible, centrado en las necesidades de cada pasajero.

Otra variante destacada es el consumo de entretenimiento a bordo. Diversos estudios recientes indican que el 66% de los pasajeros elige ver series o películas durante el vuelo, independientemente de la duración del trayecto o de la clase en la que viaja, lo que demuestra la importancia de contar con una oferta amplia, actualizada y de calidad.

Para responder a esta demanda, Aeroméxico proporciona un catálogo de más de 200 contenidos entre series, películas, documentales y podcasts, incluyendo estrenos de películas taquilleras y series originales de plataformas como Apple TV, HBO y Netflix. Renovando cada dos meses la programación de sus pantallas, para mantener una oferta dinámica y atractiva. Adicional, recientemente la aerolínea concretó una alianza para ofrecer WiFi gratuito a aquellos pasajeros con una suscripción activa de ViX, la plataforma de contenidos en español más grande del mundo, y que también permite visualizar en vivo los partidos más importantes de la temporada.

En temas de confort y hospitalidad, la innovación y el factor sorpresa son incorporados a bordo a través de un amenity kit, el cual incluye artículos esenciales de viaje y otros productos de skincare, acompañado de una línea especial de bedding para elevar el descanso durante el vuelo, con la incorporación de audífonos que incluyen tecnología noise cancelling.

La experiencia a bordo ha dejado de ser un complemento para convertirse en una herramienta de diferenciación. En una industria competitiva, las aerolíneas que invierten en innovación, personalización y calidad del servicio fortalecen su relación con los pasajeros y aumentan las probabilidades de fidelización.

Aeroméxico ha entendido esta evolución en el mercado y ha apostado por integrar tecnología, innovación hospitalidad y una propuesta que refleja su identidad nacional para responder a las nuevas expectativas de los viajeros. La innovación no se trata de llegar más lejos, sino de ofrecer un viaje que los pasajeros deseen volver a vivir.