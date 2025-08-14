Innovación pedagógica: el ajedrez como puente para aprender seguridad social

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha dado un nuevo paso en la innovación pedagógica para fortalecer la cultura en seguridad social, utilizando el ajedrez como herramienta educativa.

Una de las últimas actividades fue el curso sobre cultura en seguridad social que se llevó a cabo del 22 al 26 de julio, en Santo Domingo, el cual contó con la participación de 34 representantes de 14 países de Iberoamérica, este fue un espacio de formación y reflexión sobre la necesidad de promover sistemas de protección social inclusivos, de calidad y capaces de proteger a la ciudadanía frente a las distintas contingencias, especialmente durante la vejez.

Uno de los momentos más destacados fue la ponencia “El ajedrez educa y enseña a pensar”, a cargo del reconocido periodista y divulgador de ajedrez Leontxo García, quien presentó sólidos argumentos sobre el valor de este juego milenario como recurso pedagógico. Durante su intervención, subrayó la utilidad de la “Guía para educar en seguridad social por medio del ajedrez”, una propuesta que combina pensamiento estratégico y valores de previsión social.

La metodología fue puesta en práctica en el taller “Cómo explicar a un niño la seguridad social: el ajedrez como herramienta pedagógica”, donde los grupos participantes utilizaron objetos cotidianos para representar principios de la seguridad social. Estos elementos fueron incorporados al tablero de ajedrez mediante movimientos que simbolizaban la construcción y consolidación de la protección social. A partir de estas dinámicas, se crearon relatos que buscaban formas innovadoras de visibilizar y transmitir la cultura previsional a las nuevas generaciones.