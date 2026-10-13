Interceptada una patera con 19 migrantes de origen magrebí a 19 millas de Formentera

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 personas de origen magrebí han sido rescatadas esta madrugada en el mar, a 19 millas al sur de la isla de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno de Baleares.

El rescate se ha producido a las 00.45 horas de este martes, 13 de octubre, después de que fuera interceptada una patera en aguas próximas a la isla.

En el operativo han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep de Sa Talaia.