Interceptan dos aviones tras violar el espacio aéreo cercano al club de golf de Nueva Jersey (EEUU) donde estaba Trump

August 6, 2026, Washington, District Of Columbia, United States: President DONALD TRUMP welcomes Team USA Olympians and Paralympians to the White House following the 2026 Milano Cortina Winter Olympic and Paralympic Games. - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) ha informado este domingo de que dos aviones han sido interceptados por vulnerar las restricciones de vuelo temporales sobre Bedminster, en el estado estadounidense de Nueva Jersey, cerca del club de golf en el cual se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Los (cazas) F-16 del NORAD han interceptado hoy varias aeronaves de aviación general que infringieron las restricciones de vuelo temporales sobre Bedminster", ha informado el referido mando en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha agregado que "todas las aeronaves fueron escoltadas de forma segura fuera de la zona por aviones del NORAD".

Concretamente, el magnate republicano se encontraba pasando el fin de semana en su club nacional de golf ubicado en Bedminster, lugar en el cual ha tenido lugar el torneo LIV Golf New York, de cuatro días de duración, según recoge la cadena Fox.

Del mismo modo, la Fuerza Aérea primera ha instado a los pilotos de aviación general a consultar los Avisos a los Aeronautas (NOTAM, por sus siglas en inglés) antes de cada vuelo, en aras de obtener la información más actualizada sobre restricciones al espacio aéreo y otros procedimientos del vuelo.

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