Investigan en Colombia al exministro de Defensa Iván Velásquez por irregularidades en los diálogos con el Clan del Golfo

Archivo - Iván Velasquez, exministro de Colombia. - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría de Colombia ha iniciado una investigación preliminar contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y otros antiguos altos cargos por supuestas irregularidades cometidas durante las conversaciones con el grupo paramilitar Clan del Golfo, incluidas concesiones a cambio de sumarse a las políticas de paz.

La investigación viene motivada por una información de Caracol Radio que habla de estos gestos concedidos por el Gobierno de Gustavo Petro como suspender los bombardeos y reducir el número de efectivos de la fuerzas de seguridad en la áreas de actuación del que es actualmente el mayor grupo armado de Colombia.

Si bien Velásquez no aparece participando en las reuniones que se han filtrado, la Procuraduría le ha incluido para averiguar si tuvo conocimiento de lo que se trató en ellas, en las cual sí llevó la voz cantante el que fuera alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; uno de los principales señalados.

En base a esas informaciones, Rueda habría sido el encargado de plantear al Clan del Golfo ciertas concesiones a cambio de facilitar las conversaciones de paz, algo que ha negado, al igual que el presidente Petro haya ordenado suspender las operaciones contra el grupo armado.

Rueda se ha referido a las grabaciones en las que aparece y ha explicado que una cosa es generar un espacio de confianza para poder atraer a la mesa de negociación a la otra parte y otra bien distinta dejar de actuar con ella.

También son parte de la investigación el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus y el que fuera subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, quienes habrían participado en una reunión con un intermediario del Clan del Golfo, según detalla Blu Radio.

PETRO NIEGA NINGÚN TRATO DE FAVOR

Por su parte, el Petro ha salido al paso de estas informaciones con un mensaje en sus redes sociales en el que ha explicado que "ningún funcionario puede frenar un ataque" salvo el jefe del Estado, que es el "mando supremo" de las Fuerzas Armadas.

"Nunca di una orden es ese sentido", ha asegurado, recordando que bajo su mando se han bombardeado posiciones de estos grupos armados. "Solo el presidente puede ordenarlos, siguiendo el principio de prudencia respecto a los menores de edad o a personas civiles", ha apuntado.