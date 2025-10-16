Investigan la desaparición de un Picasso que era trasladado desde Madrid para una exposición en Granada

Archivo - Nota De Prensa: "La Policía Nacional Ha Detenido A Un Varón Que Habría Golpeado A Otro Hombre En La Cabeza Con Una Barra De Hierro" - POLICÍA NACIONAL EN GRANADA - Archivo

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por la desaparición de un cuadro de Pablo Ruiz Picasso que tenía que ser trasladado junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que las 57 obras estuvieron almacenadas en las dependencias pertinentes en el marco del protocolo que se sigue para un traslado de estas características en Madrid, incluidos esta obra de Picasso, 'Naturaleza muerta con guitarra', según ha adelantado este jueves el diario Ideal.

El 25 de septiembre estaban almacenadas en las citadas dependencias y la salida para la exposición se producía ya a principios de octubre, haciendo noche en Deifontes, en la provincia de Granada, y comprobándose, el pasado día 6, tras su llegada a la capital granadina, que la citada obra no estaba, según han indicado estas mismas fuentes, que han incidido que se desconoce dónde pudo producirse el extravío.

El Centro Cultural CajaGranada abría el pasado jueves la exposición 'Bodegón