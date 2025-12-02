Investigan la muerte de un hombre encontrado ensangrentado en la playa de Bocabarranco, en Telde (Gran Canaria)

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre que ha aparecido en la mañana de este martes, 2 de diciembre, desnudo y ensangrentado en la playa de Bocabarranco, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el cuerpo policial.

La aparición del cuerpo se produjo sobre las 08.30 horas, hora en la que la Policía Nacional recibió la alerta, y se trasladó al lugar, donde encontró a un hombre, de entre 30 y 35 años de edad, desnudo y ensangrentado.

El hombre ha sido identificado y sus familiares han sido informado de lo ocurrido. Se prevé que la autopsia se le realice este miércoles para poder conocer las causas concretas de la muerte.

Al respecto, y según apuntan fuentes cercanas a la investigación, el fallecido es un paciente psiquiátrico y, a falta de que la autopsia lo confirme, habría sido una muerte accidental.