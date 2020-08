Irak.- La activista Nadia Murad pide a la comunidad internacional "cumplir su promesa" y hacer justicia por los yazidíes

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La activista yazidí Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz, ha pedido a la comunidad internacional "cumplir su promesa" de hacer justicia por la minoría religiosa yazidí en Irak, cuando se cumplen seis años del genocidio que Estado Islámico de Irak y el Levante perpetró contra la comunidad.

"El mundo observó con indignación y exigió que se tomaran medidas tangibles para terminar con el genocidio", ha indicado Murad. "Pero seis años después, la comunidad internacional no ha cumplido sus compromisos de proteger a los más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños", ha lamentado.

Murad, que se encontraba entre las miles de mujeres yazidíes forzadas a la esclavitud sexual por el grupo yihadista, ha participado en un evento de Naciones Unidas celebrado para conmemorar el aniversario, y donde ha recordado a todos los países que el impacto de las "atrocidades" sufridas por los yazidíes aún permanecen.

Así, Murad ha señalado que unos 100.000 yazidíes han regresado a su hogar en Sinyar, en el norte de Irak, pero que carecen de acceso a servicios básicos, como atención sanitaria y educación.

Mientras, casi 3.000 mujeres y niñas que fueron secuestradas aún permanecen desaparecidas, al tiempo que docenas de fosas comunes aún no se han exhumado.

En este sentido, la abogada especializada en Derechos Humanos Amal Clooney ha recordado que la comunidad internacional sí estableció tribunales para los genocidios de Alemania, Bosnia y Ruanda, mientras que el Tribunal Penal Internacional (TPI) está investigando los crímenes contra los rohingya en Birmania.

A su juicio, los supervivientes yazidíes "no se merecen menos". "No hace nada no solo es malo, es peligroso porque estos combatientes no van a ninguna parte y su ideología tóxica continúa extendiéndose", ha detallado Clooney, que ha remarcado que "la justicia es posible ahora".

Asimismo, la jefa de la Misión de Asistencia de la ONU para Irak (UNAMI), Jeanine Hennis-Plasschaert, ha instado a las autoridades de Bagdad y la región autónoma kurda a resolver sus diferencias para apoyar "mejor" a los yazidíes.

"Las estructuras de gobierno y seguridad estables son bases fundamentales para que la comunidad se reconstruya y prospere", ha valorado.