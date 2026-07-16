Derribados ocho drones con explosivos sobre la región semiautónoma del Kurdistán iraquí

Archivo - March 14, 2026, Erbil, Iraq: A Kurdish fighter, a member of the Khabat Organization of Iranian Kurdistan (Sazmani Khabat), stands guard at the entrance of their base near Erbil, the capital of the Kurdistan Region of Iraq, following an Iranian d - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, situada en el norte de Irak, han anunciado la interceptación a última hora del miércoles de ocho drones explosivos en la capital regional, Erbil, ataques que se han saldado sin víctimas y sin informaciones sobre daños materiales.

"Esta noche, miércoles 15 de julio de 2026, entre las 20.53 y las 21.20 (hora local), las fuerzas de la Coalición interceptaron y derribaron ocho drones explosivos sobre Erbil", ha asegurado la Dirección General Antiterrorista de la región, que ha afirmado que, "afortunadamente, no ha habido víctimas".

Asimismo, una fuente local ha declarado a la agencia iraquí de noticias Shafaq que hasta tres drones fueron derribados cerca del Consulado estadounidense por las defensas aéreas de la propia legación. Según su testimonio, "la metralla de los drones, tras detonar en el aire, cayó sobre un taxi, causando daños materiales".

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha condenado "firmemente" el ataque contra Erbil. "No toleraremos estos actos maliciosos, que buscan en vano socavar la estabilidad de nuestro pueblo y su decidido camino hacia la construcción del Estado y la paz social", ha manifestado, según un comunicado publicado por su oficina en redes sociales.

"Hemos ordenado a los organismos de seguridad competentes, en coordinación con las fuerzas de seguridad de la región del Kurdistán, que hagan todo lo posible y tomen todas las medidas necesarias para evitar la repetición de tales ataques y detener a cualquiera que intente socavar la seguridad de nuestra sociedad iraquí, dondequiera que se encuentre", ha zanjado.

El ataque, sobre el que por ahora no hay reivindicación de la autoría, ha tenido lugar un día después de que Al Zaidi fuera recibido en la Casa Blanca por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en plenas tensiones por el intercambio de ataques entre Washington y Teherán a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.