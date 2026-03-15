Irak.- AMP.- España reubica "temporalmente" a los militares de operaciones especiales destinados en Irak por seguridad

Archivo - Contingente militar español de Ceuta que parte a finales de mayo en la Operación XVIII de apoyo a Irak, en el acuartelamiento González Tablas de Ceuta, a 28 de abril de 2023, en Ceuta (España). El acuartelamiento González Tablas de Ceuta ha acog - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha decidido la "reubicación temporal" de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido "al deterioro de la situación de seguridad" por la guerra en Irán y "ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados". Todos los militares se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad", según informó este domingo el Ministerio de Defensa.

El país tiene 300 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Irak en dos operaciones, la Operación Resolución Inherente, que desde 2014 lleva a cabo la coalición internacional contra Estado Islámico y en la que se encuentra el Grupo de Operaciones Especiales ahora reubicado, y la Misión de la OTAN en Irak (NMI) en la que está previsto que un general español tome el mando en junio.

Además, España participa en la Unidad de Protección de Fuerzas y el Elemento de Apoyo Nacional en Irak, dos grupos organizados por la OTAN a petición de las autoridades iraquíes.

El redespliegue se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra Estado Islámico, manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España, según el Ministerio.

Defensa subrayó que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak "permanece inalterable", pero precisó que "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas".

La decisión del Gobierno español tiene lugar después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmase el pasado viernes la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país.