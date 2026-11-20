Archivo - September 30, 2026, Baghdad, Iraq: BAGHDAD, IRAQ, SEPTEMBER 30, 2026: Iraqis and members of the country's security forces gather at Tahrir Square in Baghdad during celebrations marking National Sovereignty Day following the completion of the wit - Muntazer Uday Sahib / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades militares de Irak han anunciado este viernes el despliegue de sus fuerzas en la localidad de Jurf al Nasr, una zona a a unos 60 kilómetros al suroeste de Bagdad controlada por las milicias proiraníes Kataib Hezbolá, en medio de la operación para "asegurar" este territorio, tras expirar el ultimátum para que salieran de la zona y permitan una investigación completa sobre un presunto contrabando de petróleo.

En declaraciones a la agencia INA, el portavoz del Estado Mayor del Ejército iraquí, Saba al Numan, ha confirmado la operación anunciada hace días en medio de la polémica por este supuesto contrabando. "El despliegue de las unidades militares en el distrito de Jurf al Nasr se está desarrollando sin contratiempos y de acuerdo con el plan establecido", ha indicado, señalando que los más altos mandos militares "supervisan directamente la ejecución y el avance de la operación".

"Las unidades militares que controlan el sector comenzarán a asegurar todo el distrito de Jurf al Nasr, de acuerdo con las directivas y planes de seguridad aprobados", ha afirmado Al Numan, quien ha añadido que se prevé la apertura gradual de las carreteras que conectan este distrito con otras provincias iraquíes.

En el terreno las unidades militares han tomado control de las posiciones sin que se hayan registrado incidentes, al tiempo que unos agentes policiales especializados se han situado junto a gaseoductos para garantizar la seguridad de estas zonas.

El primer ministro del país, Alí al Zaidi, ha llamado a la "contención y sabiduría" entre las filas desplegadas en la localidad. "No estamos librando una batalla. Todos los que estáis allí sois hermanos. No hay ningún enemigo entre vosotros ni ningún adversario frente a vosotros. Son hijos de este país y su sangre es nuestra sangre. Esta etapa exige integración, no exclusión", ha asegurado.

De esta forma ha recalcado que todas las fuerzas en Jurf al Nasr con están "bajo una misma bandera, un mismo mando y una misma ley".

"Nuestra decisión es firme. Ninguna arma fuera de la autoridad del Estado; ninguna arma que no sea iraquí; ninguna decisión que no sea la de Irak, y ninguna bandera por encima de la de Irak", ha recalcado Al Zaidi.

"Desde Jurf al Nasr iniciamos el esfuerzo para hacer cumplir la autoridad del Estado en todo Irak y combatir la corrupción y las armas que escapan al control estatal. Este es el comienzo de un Irak unido, fuerte y justo, gobernado por la Constitución y la ley", añadido.

El grupo armado es la columna vertebral de las poderosas Fuerzas de Movilización Popular (FMP), aliadas de Teherán y una organización enormemente influyente que el Estado iraquí considera incluso como una extensión de sus fuerzas de seguridad, si bien las milicias se han negado a integrarse por completo en este organigrama.

Este distrito es un punto muy delicado porque lleva desde 2014 en manos de las milicias proiraníes, que arrebataron el control de la zona a Estado Islámico. Ya bajo el dominio de estas milicias chiíes (que cambiaron incluso el nombre tradicional de la ciudad, Jurf al Sajar), la población suní de la ciudad acabó abandonando sus hogares en medio de temores por su seguridad, controles y denuncias a las milicias por apropiación de tierras.

Al Zaidi emitió a principios de semana este "ultimátum blando" para que las milicias abandonen la ciudad como muy tarde a las 20.00 del próximo viernes, si bien Bagdad ha señalado que mantenía varias opciones sobre la mesa para abordar la crisis.