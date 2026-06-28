Irak.- AMP.- Las fuerzas de seguridad iraquíes lanzan una gran operación anticorrupción en la Zona Verde de Bagdad

Archivo - April 4, 2026, Baghdad, Baghdad, Iraq: On Saturday, April 4, 2026, Baghdad witnessed massive peaceful demonstrations in Tahrir Square, responding to a call from the leader of the Shiite National Movement. The demonstrations condemned what partic - Europa Press/Contacto/Muntazer Uday Sahib

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Zona Verde de Bagdad, el distrito acorazado que acoge a las principales embajadas e instituciones del Gobierno de Irak, se ha convertido desde esta pasada madrugada en el escenario de una enorme operación anticorrupción que se ha saldado de momento con varios detenidos, a la espera de que las autoridades precisen una lista completa.

De momento, las informaciones proceden de fuentes de seguridad bajo condición de anonimato que hablan de al menos ocho arrestos, entre ellos un número indeterminado de diputados, sobre los que pesaba una orden de arresto relacionada con "casos de corrupción financiera y administrativa", según la agencia iraquí Shafaq.

Otras fuentes de seguridad han añadido, informa el diario árabe 'Al Sharq al Awsat', que las órdenes judiciales también atañen a "responsables políticos y gubernamentales, responsables de seguridad y empresarios".

El Ejército ha estado involucrado en esta operación con el despliegue de tanques y vehículos acorazados que han funcionado como barricadas para cerrar por completo la zona diplomática al paso de transeúntes.

La operación ha comenzado por orden del flamante primer ministro del país, Alí Al Zaidi, quien asumió su cargo el mes pasado en medio de un complejo escenario político, tanto interno como regional.

Irak es un país clave dentro de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, dada la enorme ascendencia de Teherán sobre Bagdad. Estados Unidos ha exigido del nuevo gobierno dos prioridades: limitar la influencia de las milicias proiraníes y emprender de una vez por todas una "limpia" contra la corrupción.

Uno de los casos más notorios y que podría estar en el epicentro de esta operación, según fuentes de la agencia kurda-iraquí Rudaw, es el que tiene como protagonista al viceministro de Petróleo, Adnan al Jumaili, cuyo arresto el mes pasado ha desatado una de las investigaciones anticorrupción más grandes de los últimos años en el país.

De hecho, el diputado kurdo Sherwan Dubardani confirmó a la agencia que Al Jumaili, acusado de desvío ilegal de los fondos recaudados en hasta cuatro grandes refinerías del país y de financiación ilegal de partidos políticos, ha nombrado a decenas de presuntos implicados, algunos de ellos aliados políticos del ex primer ministro iraquí y predecesor de Al Zaidi, Mohamad Shia al Sudani.