Irak.- AMP.- Italia denuncia un ataque con misil contra una de sus bases militares en el norte de Irak

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha denunciado este jueves un ataque con misil contra una base militar italiana situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, si bien ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

"Un misil ha impactado en nuestra base en Erbil. No hubo víctimas mortales ni heridos entre el personal italiano", ha dicho el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, según mensaje publicado por su cartera a través de redes sociales.

El titular de la cartera de Exteriores Antonio Tajani, ha condenado "firmemente" el ataque, antes de señalar que ha hablado con el embajador de Italia en Irak para abordara la situación.

"Afortunadamente, todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria", ha señalado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento.

Diversos puntos de Irak han sido objetivo de ataques con misiles y drones por parte de Irán y milicias iraquíes proiraníes, parte de la respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.