Archivo - August 3, 2026, Syria, Syria, Syrian Arab Republic: Syrian President Ahmad al-Sharaa receives Kurdistan Region President Nechirvan Barzani and his accompanying delegation at the People's Palace in Damascus, Syria, on August 3, 2026, in the prese - Syrian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, ha comunicado su "profunda sorpresa y preocupación" ante la orden promulgada por el primer ministro de Irak, Alí Al Zaidi, para hacerse con el control de los yacimientos y los pasos fronterizo kurdos; decisión que amenaza con desestabilizar el delicadísimo equilibro existente desde hace años entre Erbil y Bagdad.

"Rechazamos rotundamente entablar un diálogo en términos militares. La experiencia ha demostrado que este enfoque no resuelve ningún problema y no beneficia a Irak ni a ninguna de las partes", ha manifestado Barzani.

La orden de Al Zaidi ha puesto de acuerdo a los dos grandes partidos rivales del Kurdistán, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) que lidera Barzani y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), a pesar de la actual crisis interna que ha llevado a esta última formación a romper relaciones entre ambos partidos.

En un comunicado conjunto, tanto el PDK como la UPK declararon que la región, independientemente de sus discrepancias, es "producto de la sangre y la larga lucha del pueblo del Kurdistán", y calificaron de "línea roja" cualquier intento de infringir sus " derechos y logros".

Barzani recuerda al Gobierno iraquí que el Kurdistán es un "socio principal en la construcción de un nuevo Irak y en la elaboración de su Constitución", y que el diálogo sobre cualquier desacuerdo debe "basarse en la Constitución, el respeto a la entidad constitucional y a los derechos de la Región del Kurdistán, y el compromiso con los principios de la asociación y el entendimiento".

"En esta etapa delicada, hacemos hincapié en la importancia de la armonía y la unidad kurdas, y pedimos a todas las fuerzas y partes políticas de Irak que actúen con sabiduría y responsabilidad nacional", ha concluido.

Horas antes, el primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrur Barzani, tachaba de "inaceptable" la intención de las autoridades estatales de Irak de controlar los yacimientos y los pasos fronterizos, decisión adoptada en el marco de las iniciativas puestas en marcha en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán.

En declaraciones a la prensa recogidas por la cadena kurda Rudaw, el primer ministro kurdo expresó su "sorpresa" con la batería de medidas anunciada por el primer ministro iraquí insistiendo en que "no se corresponde con el contenido de las conversaciones mantenidas anteriormente con las autoridades de Bagdad".

"Sus delegaciones vinieron a reunirse con nosotros y nos transmitieron diversos mensajes cuyo objetivo era resolver los problemas sobre la base de la Constitución. Lo ocurrido hoy es verdaderamente sorprendente e inaceptable bajo cualquier circunstancia", criticó.

Barzani ha insistido en las "obligaciones y derechos constitucionales" de los que goza la región, por lo que ha pedido que Bagdad los respete y "todos ellos se apliquen como corresponde". "Por supuesto, cumpliremos las obligaciones que nos corresponden, pero no aceptaremos nada que esté fuera del marco de la Constitución", ha insistido.

De este modo, y pese a expresar su repulsa por la serie de medidas anunciadas por Bagdad, ha tendido la mano al primer ministro iraquí para continuar las conversaciones y adoptar medidas que se ajusten al ordenamiento iraquí y respete las particularidades de la región semiautónoma.

"No hemos cerrado la puerta al diálogo y creemos que todo debe resolverse mediante el diálogo, pero este debe estar basado en la Constitución. No se puede actuar de manera unilateral ni vulnerar los derechos constitucionales", ha señalado, haciendo un "llamamiento" a Bagdad y todas las instituciones en Irak para "mantener las conversaciones pertinentes sobre la base de la Constitución", vaticinando que si se ciñen al texto constitucional se llegará a buen puerto.

Así las cosas, ha advertido de que "cualquier medida que no sea constitucional resulta completamente inaceptable para la región del Kurdistán".

Este paso llega en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán, motivo alegado por las fuerzas estatales para entrar en la localidad de Jurf al Nasr, controlada por las milicias proiraníes Kataib Hezbolá, y una pesquisa adicional sobre un presunto caso de contrabando de petróleo en el que está implicada la empresa estatal North Oil Company, que opera en dichas provincias.

Junto a las medidas para centralizar la gestión de las explotaciones y refinerías, así como las autorizaciones de exportación a través de Ministerio Federal de Petróleo, Al Zaidi ha tomado represalias contra numerosos altos cargos y funcionarios iraquíes, empezando por el director de la Autoridad de Puertos Fronterizos y puestos policiales en Kirkuk como el comandante de operaciones y el jefe de la Policía, que han sido destituidos por "no haber dado seguimiento al contrabando de productos petrolíferos".