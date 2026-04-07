Liberada la periodista Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana en Bagdad

Archivo - January 8, 2025, Tehran, Iran: Iraqi Prime Minister MOHAMMED SHIA AL-SUDANI and Iranian President (unseen) during a joint press conference, in Tehran. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá ha anunciado este martes la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana en Bagdad, con la condición de que abandone inmediatamente el país.

"En reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente, hemos decidido poner en libertad a la acusada estadounidense (Shelly Kittleson), con la condición de que abandone el país de inmediato", reza un comunicado del grupo difundido en redes sociales en alusión a Mohamed Shia al Sudani.

La milicia ha advertido en su breve nota de que este gesto "no se repetirá en el futuro", alegando que el país se encuentra en un estado de "guerra declarada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam" desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán. "En tales circunstancias, muchas consideraciones quedan en segundo plano", ha agregado.

Más tarde, la milicia proiraní ha difundido un vídeo como prueba de vida en el que aparece la periodista hablando a cámara y se identifica como ciudadana estadounidense, además de asegurar haber recopilado información de Inteligencia para el consulado de Estados Unidos en Bagdad. Periodistas de su entorno advierten de que podría haber realizado dichas declaraciones bajo coacción.

El Gobierno de Irak no ha hecho declaraciones hasta el momento sobre el anuncio, si bien el portal de noticias Al Monitor para el que trabaja la periodista ha confirmado su liberación, mientras que Alex Plitsas, amigo de Kittleson y persona de contacto con Estados Unidos designada por la propia periodista, también ha informado en redes sociales de que están esperando su entrega a las autoridades estadounidenses.

"Nos alegra la noticia de su próxima liberación, pero esperaremos a que se concrete la entrega para hacer declaraciones de celebración. El vídeo publicado demuestra que está viva. Daremos más detalles cuando esté bajo custodia estadounidense", ha dicho Plitsas.