Irak.- AMP.- Macron confirma la muerte de un soldado de Francia en un ataque contra una base en el norte de Irak

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este viernes la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, donde en un recuento inicial se informó de que seis uniformados galos habían resultado heridos.

"Este ataque contra nuestras fuerzas, comprometidas en la lucha contra Estado Islámico desde 2015, es inaceptable", ha subrayado el líder francés en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual ha garantizado que Francia está "al lado" de los militares que han resultado heridos, así como de sus familiares.

En esta publicación, el mandatario ha trasladado sus condolencias, así como el "afecto" y "solidaridad" de toda la nación a la familia y compañeros de armas del sargento primero Arnaud Frion, quien se ha convertido en el primer soldado europeo que ha perdido la vida durante la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La presencia de estos uniformados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", según ha subrayado Macron, agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".

Horas antes del anuncio de Macron, una milicia iraquí proiraní había amenazado con atacar "todos los intereses franceses en Irak y la región" tras la llegada a Oriente Próximo del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle', si bien no se ha pronunciado sobre el ataque en Erbil.

"Tras la llegada del portaaeronaves francés de la zona de operaciones del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y su participación en operaciones (militares), declaramos que todos los intereses franceses en Irak y la región serán atacados", dijo Ashab al Kahf a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, la milicia, fundada en 2019 y que ha reivindicado la autoría de ataques contra instalaciones de Estados Unidos en el país --incluida la Embajada en Bagdad--, pidió a "los hermanos en las fuerzas de seguridad" que "permanezcan al menos a 500 metros de la base K1 de las fuerzas francesas, por su propia seguridad".

La base aérea K1 está situada a unos 15 kilómetros de la ciudad iraquí de Kirkuk (norte) y cuenta con presencia de tropas francesas en el marco de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Durante los últimos días, diversas milicias proiraníes de Irak han lanzado ataques contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos, según datos publicados por las autoridades del país asiático.

Entre los muertos figuran el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei --reemplazado el 8 de marzo por su hijo, Mojtaba Jamenei-- y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.