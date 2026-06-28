Irak.- AMP.- Al menos 47 detenidos en una macrooperación contra la corrupción en la Zona Verde de Bagdad

Archivo - April 4, 2026, Baghdad, Baghdad, Iraq: On Saturday, April 4, 2026, Baghdad witnessed massive peaceful demonstrations in Tahrir Square, responding to a call from the leader of the Shiite National Movement. The demonstrations condemned what partic - Europa Press/Contacto/Muntazer Uday Sahib

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Zona Verde de Bagdad, el distrito acorazado que acoge a las principales embajadas e instituciones del Gobierno de Irak, se ha convertido desde esta pasada madrugada en el escenario de una enorme operación anticorrupción que se ha saldado de momento con 47 detenidos, entre ellos varios diputados presuntamente vinculados a una gran trama de corrupción revelada por el exviceministro del Petróleo Adnan al Jumaili.

El Ejército ha estado involucrado en esta operación encabezada por el Servicio Antiterrorista y agentes de la Comisión de Integridad. Los militares han llegado a intervenir en la Zona Verde con el despliegue de tanques y vehículos acorazados que han funcionado como barricadas para cerrar por completo la zona diplomática al paso de transeúntes. Con el paso de las horas, la operación se ha extendido a los barrios de Ciudad Sadr y Mansur.

La agencia oficial de noticias iraquí NINA ha confirmado estas 47 detenciones mientras que la propia Comisión de Integridad está publicando los nombres de los detenidos a cuentagotas.

Los más destacados hasta el momento son Ali Maraj al Bahadli, actual viceministro de Distribución de Petróleo, bajo sanciones de Estados Unidos por supuestamente coordinar desvíos de petróleo iraquí en beneficio del Gobierno de Irán, y Muthanna al Samarrai, líder del destacado partido político suní Alianza Azem, que ocupa 15 de los 209 escaños del Parlamento iraquí.

La operación ha comenzado por orden del flamante primer ministro del país, Alí al Zaidi, quien asumió su cargo el mes pasado en medio de un complejo escenario político, tanto interno como regional.

Irak es un país clave dentro de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, dada la enorme ascendencia de Teherán sobre Bagdad. Estados Unidos ha exigido del nuevo gobierno dos prioridades: limitar la influencia de las milicias proiraníes y emprender de una vez por todas una "limpia" contra la corrupción.

Uno de los casos más notorios y que está en el epicentro de esta operación, según fuentes de la agencia kurda-iraquí Rudaw, es el que tiene como protagonista al viceministro a Al Jumaili, cuyo arresto el mes pasado ha desatado una de las investigaciones anticorrupción más grandes de los últimos años en el país.

De hecho, el diputado kurdo Sherwan Dubardani confirmó a la agencia que Al Jumaili, acusado de desvío ilegal de los fondos recaudados en hasta cuatro grandes refinerías del país y de financiación ilegal de partidos políticos, ha nombrado a decenas de presuntos implicados, algunos de ellos aliados políticos del ex primer ministro iraquí y predecesor de Al Zaidi, Mohamad Shia al Sudani.