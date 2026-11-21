Archivo - WASSIT, Sept. 18, 2019 Photo taken on Aug. 28, 2019 shows the Wassit Thermal Power Plant in Wassit, Iraq. In Iraq, 20 percent of the nationwide power supply comes from the plant built by a Chinese company that helped greatly in reducing chronic - Xinhua / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han fallecido y otras 35 han resultado heridas este sábado en un incendio declarado en la centra termoeléctrica de Al Hartha, en el sur de Irak, en un incidente que habría sido provocado por una avería en un gasoducto y que ha motivado la apertura de una investigación por parte de las autoridades, según ha informado la Célula de Medios de Seguridad del país.

El organismo ha precisado que el balance oficial todavía es provisional y que la mayoría de los afectados so residentes de viviendas irregulares de la zona que presentan quemaduras y problemas respiratorios de diversa gravedad.

Todos ellos "han sido trasladados para recibir los primeros auxilios y la atención médica necesaria", ha señalado la oficina de comunicación de las fuerzas de seguridad iraquíes en un comunicado difundido en redes sociales.

Las autoridades han anunciado asimismo la puesta en marcha de una investigación para determinar las causas y las circunstancias del suceso, mientras los equipos sanitarios y de emergencias continúan desplegados en el lugar del incidente para asistir a los afectados.

La indagación ha sido ordenada por el primer ministro del país, Alí al Zaidi, quien ha instado además al Ministerio de Salud y a las autoridades provinciales a movilizar todos los médicos y recursos disponibles para atender a los heridos y garantizar el seguimiento de su evolución hasta su recuperación.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo iraquí ha asegurado que las familias de los fallecidos y de los afectados recibirán indemnizaciones y que se tomaran kas medidas oportunas para proteger sus derechos. También ha anunciado que los hogares perjudicados podrán acogerse a la iniciativa 'Watan' (en español, Patria u Hogar), destinada a adjudicar un millón de parcelas residenciales.

REUNIÓN DE EMERGENCIA

Por su parte, el ministro de Electricidad, Ali Saadi Wahib, ha presidido este mismo sábado una reunión de emergencia con altos responsables de su departamento para analizar lo sucedido, evaluar sus consecuencias sobe el funcionamiento de la central y examinar a evolución de las actuaciones técnicas y operativas.

De acuerdo con el propio Ministerio, durante el encuentro se han estudiado las circunstancias de la avería y sus repercusiones en la actividad de las instalaciones, así como las medidas urgentes necesarias para reducir sus efectos.

También se ha abordado el refuerzo de la colaboración con las autoridades competentes para proteger las infraestructuras y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.

En este contexto, Wahib ha ordenado actuar de inmediato para reparar los daños ocasionados, intensificar los trabajos y coordinar las actuaciones con los organismos correspondientes para esclarecer el origen del incidente y evitar que vuelva a producirse.

El ministro ha insistido en que "la seguridad de los ciudadanos y del personal es una prioridad absoluta" y ha destacado la necesidad de reforzar los protocolos de protección y adoptarlas medidas necesarias para asegurar la continuidad de la red eléctrica.