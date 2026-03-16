Irak.- AMP.- Al menos ocho muertos en ataques atribuidos a Israel contra posiciones de las milicias proiraníes FMP

Archivo - October 1, 2025, Baghdad, Iraq: The Iraqi flag in Al-Tayaran Square in the capital, Baghdad. - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) han denunciado este lunes la muerte de ocho de sus integrantes a causa de un ataque que han atribuido a Israel contra un cuartel en la ciudad de Al Kaim, cerca de la frontera con Siria.

"El puesto de control del mártir Haidar, en el distrito de Al Kaim, provincia de Anbar, fue objeto de un traicionero bombardeo sionista", han indicado sobre un primer ataque que ha provocado seis muertos y cuatro heridos que "cumplían con su deber de proteger territorio" iraquí.

El grupo ha asegurado en un breve comunicado que este tipo de bombardeos, que ha calificado de "atroz", "no harán más que aumentar (su) firmeza y determinación a la hora de cumplir con (su) deber de defender Irak y salvaguardar su soberanía".

Poco después, han denunciado que "la fuerza aérea sionista-estadounidense llevó a cabo un segundo ataque aéreo contra los paramédicos mientras intentaban evacuar a los mártires y a los heridos, y luego repitió el bombardeo criminal por tercera vez cuando intentaron prestar ayuda nuevamente", añadiendo dos milicianos muertos y otros tres heridos.

Las FMP son una organización que aglutina a varias milicias proiraníes de Irak y tienen una importancia excepcional en el aparato de seguridad nacional, si bien no están completamente integradas en el Estado iraquí.

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha manifestado su condena hacia lo que ha calificado de "ataque traicionero y cobarde", alegando que "los valientes miembros de las fuerzas de seguridad de las FMP (...) cumplían con su sagrado deber de proteger la patria", y ha asegurado que las agresiones a las FMP suponen también un ataque a Bagdad.

"Atacar a una fuerza oficial regular que opera bajo el mando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que ha realizado los mayores sacrificios por la liberación del país es un ataque flagrante a la soberanía del Estado y una continuación de la serie de traiciones contra las fuerzas nacionales que fueron y siguen siendo la roca sobre la que se han estrellado los proyectos de terrorismo y división", ha defendido en un comunicado difundido en redes sociales.

Desde la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero, han acusado a las fuerzas armadas del Kurdistán iraquí, los peshmerga, de actuar a sueldo de Washington para inflamar tensiones, mientras que estos grupos acusan a las FMP de orquestar ataques contra sus posiciones.