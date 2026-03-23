Irak.- AMP.- Muere un agente iraquí por el impacto de un dron explosivo contra la sede de Inteligencia de Irak en Bagdad

Archivo - 21 December 2020, Iraq, Baghdad: An Iraqi police officer stands guard near the US Embassy in Baghdad, as more police forces are deployed in the streets, a day after several rockets were fired into Baghdad's Green Zone. Photo: Ameer Al Mohammedaw - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un agente del Servicio de Inteligencia de Irak ha muerto este sábado por el impacto de un avión no tripulado con carga explosiva ha alcanzado esta mañana la sede de la organización en Bagdad.

El impacto ha ocurrido sobre las 10.15 de la mañana, hora de Irak, una menos en España peninsular y Baleares, en el barrio bagdadí de Mansur, donde se encuentra la sede de la agencia, ha explicado el departamento de comunicación de las fuerzas de seguridad iraquíes.

Las autoridades iraquíes no han querido identificar exactamente a los responsables más allá de describir a los autores como "un grupo de forajidos" que han lanzado este "ataque terrorista en un intento desesperado por impedir que la agencia desempeñara su función profesional".

El ataque ocurre en uno de los momentos más críticos que el país atraviesa en años por el impacto de la guerra de Irán. Las enormemente influyentes milicias proiraníes del país están ahora levantadas en armas en apoyo a Teherán. Este viernes, sin ir más lejos atacaron un centro de apoyo logístico utilizado por diplomáticos estadounidenses, ubicado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

La agencia reafirma su compromiso de "cumplir con sus deberes nacionales", haciendo hincapié en que "estas prácticas terroristas no hacen sino aumentar su resolución y determinación de perseguir a los perpetradores y a los responsables hasta que sean arrestados y llevados ante la justicia para que reciban su justo castigo".