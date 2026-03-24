Irak.- AMP.- Mueren 15 miembros de la coalición de milicias proiraníes FMP en un bombardeo achacado a EEUU en Irak

Archivo - Miembros de la milicia progubernamental Fuerzas de Movilización Popular (FMP), integrada en las fuerzas de seguridad y formada principalmente por grupos chiíes (archivo) - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 miembros de la coalición de milicias iraquíes proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --parte del aparato de seguridad iraquí--, incluido uno de sus comandantes, han muerto en un bombardeo achacado a Estados Unidos contra una de sus posiciones en la provincia de Anbar, en el oeste del país asiático.

Las FMP, que han hablado de "un flagrante y cobarde acto de agresión", han especificado que el ataque, que ha alcanzado "el cuartel general" del grupo en Anbar, se ha saldado con la muerte de su comandante de operaciones de la provincia, Saad Dauai al Baiyi, junto a "un grupo de sus heroicos compañeros".

Asimismo, han resaltado en un comunicado en redes sociales que el ataque ha causado otros catorce muertos en las filas del grupo y han ensalzado que todos estas víctimas "murieron como vivieron, firmes en el camino del sacrificio, fieles a su juramento y caminando en el camino del martirio en la defensa de Irak y su pueblo".

Las FMP han tachado el ataque de "crimen atroz" que representa "una flagrante violación de la soberanía de Irak, un peligroso desprecio por la vida de sus hijos y (que) revela una vez más la naturaleza de la estrategia agresiva que no respeta el Derecho Internacional ni las normas humanitarias".

Esta coalición de milicias, entre las que se encuentran, entre otras, Kataib Hezbolá, ha subrayado que la muerte de sus compañeros de filas reforzará su "firme resolución y determinación de proteger Irak y defender su soberanía por todos los medios legítimos".

Además, han hecho "plenamente responsables a las fuerzas políticas de enfrentar estas reiteradas violaciones estadounidenses y de adoptar posturas claras y decisivas que preserven la soberanía del país y pongan fin a estas peligrosas transgresiones".

Las milicias proiraníes de Irak han intercambiado reiterados golpes con las fuerzas estadounidenses desde el inicio de la ofensiva contra Irán lanzada por sorpresa por Washington junto a Israel el 28 de febrero.

Desde entonces, las FMP han sido blanco de múltiples bombardeos, como también lo han sido bases e intereses norteamericanos en el país. Entre ellos, la Embajada de Estados Unidos en Washington, si bien en los últimos días se ha mantenido una tregua en torno a la legación.