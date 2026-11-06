El primer ministro de Irak garantiza a Trump que su territorio no será usado para atacar a países vecinos

October 28, 2026, Syria, Syria, Syrian Arab Republic: Syrian President Ahmed al-Sharaa receives Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi upon his arrival at Damascus International Airport in Damascus, Syria, on October 28, 2026. The visit comes as part of bilate - Syrian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que han abordado la situación de seguridad en Oriente Próximo y en la que el mandatario iraquí ha asegurado que su país no permitirá que su territorio sea utilizado como plataforma para lanzar ataques contra Estados vecinos.

Durante la llamada, ambos líderes han analizado la evolución de los acontecimientos en la región y las perspectivas de la próxima fase, coincidiendo en la necesidad de impulsar la coordinación y las consultas bilaterales frente a los desafíos actuales, según ha informado la oficina del primer ministro iraquí a través de un comunicado.

En este sentido, Al Zaidi ha remarcado la importancia de apoyar la estabilidad regional priorizando la vía diplomática para contener las tensiones y evitar una mayor propagación del conflicto. Así, el jefe de Gobierno ha reiterado el llamamiento de Bagdad al respeto de la soberanía de los Estados y a la adopción de soluciones pacíficas mediante un diálogo "constructivo" que salvaguarde la seguridad de los pueblos de la región.

Finalmente, ambos dirigentes han subrayado la necesidad de mantener una comunicación fluida y coordinar sus posturas en asuntos de interés mutuo con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre Washington y Bagdad.

Al Zaidi ha mantenido además una reunión con el enviado especial de Trump, Thomas Barrack, para discutir las relaciones bilaterales, incluidas "las perspectivas de desarrollo de la asociación entre ambos países" y "el refuerzo de los niveles de cooperación en los ámbitos económico y de inversiones".

"El encuentro abordó también los desarrollos de la situación en la región, los desafíos a la seguridad y la estabilidad regionales, y la importancia de intensificar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones, contener las crisis y evitar la expansión de los conflictos", ha dicho su oficina en redes sociales.

Barrack ha destacado ante Al Zaidi que "Oriente Próximo es como un cubo de Rubik, dado que cada cara está conectada con las demás". "Al girar una, se mueven todas las otras. Ningún país, ni ninguna potencia externa, puede resolverlo por sí solo", ha argumentado a través de un mensaje en redes sociales.

"La solución solo llega cuando las naciones de la región deciden mover las piezas por sí mismas, con paciencia y de manera conjunta. Irak está haciendo precisamente eso", ha ensalzado, antes de aplaudir que Bagdad "está optando por la soberanía frente a la dependencia, por la inversión frente al estancamiento y por la colaboración frente a la subordinación a terceros".

"Estados Unidos se enorgullece de apoyar a Irak: fortaleciendo nuestros lazos económicos y comerciales, abriendo las puertas tanto a empresas estadounidenses como al talento iraquí, y construyendo una prosperidad que beneficie a todos", ha apuntado Barrack, quien ha reconocido que la labor de reducir la tensión regional es "compleja".

En este sentido, ha incidido en que "esa responsabilidad recae, en primer lugar, en la propia región y en sus vecinos, quienes deben asumir el control de su propia seguridad y su futuro". "Ese es el cambio que está teniendo lugar. Estados Unidos actúa como socio en este proceso, no como sustituto", ha explicado, antes de apostar por "un Irak soberano y próspero".

Estas conversaciones han tenido lugar en medio de la falta de avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y ante las amenazas de Trump sobre la posibilidad de reiniciar la ofensiva contra el país asiático.

Las autoridades iraquíes han insistido en numerosas ocasiones desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán que su territorio debía quedar al margen de la contienda.

Irán ha lanzado ataques con drones y misiles contra intereses estadounidenses y posiciones de grupos kurdos en el país, mientras que milicias proiraníes de Irak han atacado objetivos similares e incluso han lanzado drones contra otros países de la región como parte de su respuesta a la citada ofensiva. Asimismo, Teherán y estos grupos han denunciado el uso de espacio aéreo iraquí para ataques contra su territorio.