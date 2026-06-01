Registrado un ataque contra un carguero al sureste de Irak, en el golfo Pérsico

KHASAB, May 29, 2026 -- This photo taken with a mobile phone shows merchant vessels stranded in the waters of the Strait of Hormuz, near Khasab, a small town in northern Oman, May 29, 2026.,Image: 1106562687, License: Rights-managed, Restrictions: , Mode - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha denunciado este lunes que un carguero ha sido atacado frente a las costas de Irak, a pocos kilómetros del puerto de Umm Qasr, en el golfo Pérsico.

"Hemos recibido un informe de un incidente a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sureste de Umm Qasr, Irak. Un buque de carga que transitaba por el golfo Pérsico sufrió una fuerte explosión tras el impacto de un proyectil desconocido en su costado de estribor", ha indicado el UKMTO en un comunicado.

Así, ha señalado que de momento se desconoce el posible "impacto medioambiental" que pueda tener y ha aclarado que las autoridades pertinentes ya se encuentran investigando el ataque. "Se recomienda a los buques que naveguen con precaución e informen a UKMTO de cualquier actividad sospechosa", ha añadido.

Más tarde, la Guardia Revolucionaria iraní ha informado de un ataque contra el 'MSC Sariska', "propiedad del enemigo estadounidense-sionista" sin precisar el lugar del ataque.

Sí explica que ha sido en represalia contra "el ataque del ejército terrorista y asesino de niños contra el buque iraní 'Lion Star' en el mar de Omán.

"La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado que cualquier agresión del ejército estadounidenses asesino de niños en esta región tendrá una respuesta decidida", han informado los medios iraníes.