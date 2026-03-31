Irak denuncia el secuestro de una periodista extranjera en Bagdad

EEUU asegura trabajar para lograr su liberación "lo antes posible" e indica que hay una persona detenida vinculada a una milicia proiraní

El portal de noticias Al Monitor apunta a que se trata de su colaboradora, Shelly Kittleson

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Irak ha denunciado este martes el secuestro de una periodista extranjera en la capital, Bagdad, por parte de una serie de individuos no identificados en los alrededores del Hotel Palestine, ubicado en el distrito de Karrada.

"Las operaciones de persecución y seguimiento dieron como resultado la captura de un vehículo perteneciente a los secuestradores, que volcó cuando intentaban escapar. Las fuerzas de seguridad lograron arrestar a uno de los sospechosos e incautar uno de los vehículos utilizados en el crimen", ha señalado la cartera en un comunicado publicado en redes sociales.

El Ministerio ha precisado que las autoridades competentes están llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios para localizar a las personas implicadas y lograr la liberación de la periodista, además de adoptar "todas las medidas legales necesarias contra todos los implicados en este acto delictivo de conformidad con la ley".

Si bien las autoridades iraquíes no han dado detalles sobre la identidad de la periodista, el portal de noticias Al Monitor ha asegurado que se trata de una de sus colaboradores, la estadounidense Shelly Kittleson, especializada en temas de Oriente Próximo y Afganistán.

"Exigimos su liberación inmediata y segura. Respaldamos su vital labor informativa desde la región y solicitamos su pronta recuperación para que pueda continuar con su importante trabajo", ha indicado el medio en un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado en redes sociales estar al tanto del "presunto secuestro" y ha asegurado que el Departamento de Estado continuará coordinándose con la Policía Federal (FBI) para garantizar la liberación "lo antes posible" de su nacional.

La cartera dirigida por Marco Rubio ha querido recalcar en el mismo mensaje que "ya cumplió con su deber de advertir a esta persona de las amenazas que pesaban sobre ella".

Asimismo, ha indicado que la persona detenida por las autoridades iraquíes por este hecho está "vinculada" a la milicia proiraní Kataeb Hezbolá. "Se cree que está implicada en el secuestro", ha apuntado, antes de recordar la advertencia de viaje nivel 4 por la que Washington recomienda a sus ciudadanos "que no viajen a Irak por ningún motivo y que abandonen el país de inmediato".

Por su parte, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado su "profunda preocupación" por el secuestro de Kittleson. "Las autoridades iraquíes han anunciado la detención de un presunto secuestrador. RSF se solidariza con la familia y los amigos de la periodista", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.