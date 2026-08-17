Archivo - Imagen de archivo de un militar en Irak. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

El presidente de la región reclama a Bagdad que cumpla con su obligación de proteger al país y su estabilidad

El primer ministro de Irak ordena crear una comisión de investigación

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos drones han impactado este lunes contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, en Erbil, en un ataque procedente del territorio iraní y que de momento no ha dejado víctimas ni heridos.

El propio Gobierno de la región ha indicado en un comunicado que los ataques se han registrado en la oficina del primer ministro y de la Agencia Regional de Defensa del Kurdistán.

Así, ha detallado que se trata de dos vehículos aéreos no tripulados 'Hadid-110', que habrían sido disparados intencionadamente contra la zona. "Condenamos enérgicamente estos ataques y violaciones; son inaceptables y los responsables son plenamente responsables de las consecuencias", han declarado las autoridades, según informaciones recogidas por la cadena Rudaw.

Este tipo de drones pueden volar a una velocidad de hasta nueve kilómetros por hora y transportar 300 kilogramos de munición, por lo que pueden ser utilizados para atacar infraestructura de vital importancia.

El propio Barzani ha denunciado estos ataques, que ha calificado de "imprudentes", y ha advertido de que "constituyen una peligrosa escalada y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la región". "No no nos disuadirán de continuar cumpliendo con nuestras funciones y protegiendo a nuestros ciudadanos", ha asegurado en sus redes sociales.

El presidente del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, se ha sumado a la condena y ha exigido a Bagdad que "cumpla con su responsabilidad constitucional y su compromiso de salvaguardar la seguridad y la estabilidad del país".

"La protección de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de Irak, incluida la región del Kurdistán, es una responsabilidad compartida, y todos deben trabajar para rebajar y eliminar las tensiones", ha defendido en redes sociales.

Por su parte, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ha anunciado la creación de una "comisión de investigación" para localizar las "fuentes" y los "puntos" de lanzamiento del ataque contra Barzani.

Sus resultados, ha indicado en un comunicado, se harán públicos "lo antes posible" con vistas a que se esclarezcan las circunstancias del suceso así como la identidad de sus autores.

IRÁN ADVIERTE DE "FALSAS BANDERAS" Y EEUU REITERA RESPALDO A KURDOS

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también se ha manifestado sobre el ataque, incidiendo en que "nada justifica" una acción que ha tildado de "temeraria".

En el mismo mensaje, ha advertido a los "amigos kurdos" de que se mantengan "alerta ante las maniobras de falsa bandera para sembrar discordia entre vecinos". Protegimos a nuestros amigos kurdos de Sadam (Husein) y de Estado Islámico, y les agradecemos la seguridad que nos han brindado en nuestra frontera", ha agregado.

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Siria e Irak, Tom Barrack, ha tachado de "inaceptable" el ataque contra un "amigo y estimado socio kurdo" del país norteamericano. El también embajador estadounidense en Turquía ha considerado lo sucedido como "una amenaza directa para la estabilidad regional" y ha asegurado que la Administración Trump no va a "condonar ni tolerar estas hostilidades".

"Apoyamos plenamente el liderazgo del primer ministro Ali al Zaidi para restablecer la plena soberanía de Irak y garantizar que todas las armas y las fuerzas de seguridad permanezcan bajo la autoridad del Estado iraquí", ha agregado Barrack.

Mientras, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha considerado el lanzamiento de los drones, cuya autoría no ha sido reivindicada hasta el momento, como una "violación" a la soberanía de Irak.

"Es evidente que se trata de una violación de la soberanía de Irak. Condenamos el ataque contra las oficinas del primer ministro del Kurdistán", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.