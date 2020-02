Irak.- Aplazado el encuentro entre el primer ministro de Irak y los líderes políticos para concretar el nuevo gobierno

Publicado 22/02/2020 16:38:02 CET

El encuentro previsto para esta tarde entre el primer ministro en funciones de Irak Mohamed Allaui y los líderes políticos ha quedado aplazado para el domingo a la espera de solventar los últimos flecos en las negociaciones para formar un nuevo gobierno en el país.

Fuentes próximas a las conversaciones han precisado a la agencia iraquí NINA que la idea pasa ahora por cerrar las negociaciones mañana, antes de la sesión para dar el voto de confianza al nuevo gabinete, prevista para el lunes.

En este sentido, el ex primer ministro de Irak y actual líder de la Coalición Estado de Derecho, Nuri al Maliki, ha rogado a los bloques políticos iraquíes que no dificulten más allá de lo necesario estas conversaciones, por el bien del país, y ha expresado sus dudas sobre la celebración de un voto a este respecto cuando todavía hay una clara hostilidad entre los negociadores.

"El primer ministro en funciones está haciendo un esfuerzo para atender todas las peticiones y no debería abrirse una sesión en medio del boicot total que están proponiendo algunos participantes", ha lamentado a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El primer ministro designado había destacado esta semana que "no se puede evitar una verdadera reforma" y que "la preciosa sangre derramada" durante los meses previos de protestas "no quedará en vano, sea cual sea el precio, y este asunto en particular será una de las prioridades de mi Gobierno".

En este sentido, ha prometido que "se revelará a la verdad sobre los elementos que atacaron a los manifestantes y las fuerzas de seguridad y se les llevará ante la justicia, sin importar su rango".

Allaui ha resaltado que las movilizaciones antigubernamentales que arrancaron en octubre han sido "una batalla histórica" en la que la población "ha soportado una pesada carga y ha hecho unos sacrificios enormes".

Por último, ha argumentado que estas protestas "han cambiado las normas políticas y han derivado en la formación de un Gobierno independiente por primera vez en décadas, sin la participación de candidatos de los partidos políticos".

Las manifestaciones se han seguido sucediendo en varios lugares de Irak pese al nombramiento el 1 de febrero de Allaui, quien dispone de un mes para conformar un nuevo gobierno con el que reconducir el país hasta que puedan celebrarse elecciones anticipadas.

Allaui ha pedido al Gobierno provisional que se encargue de la seguridad de los manifestantes, que llevan cuatro meses protestando por la baja calidad en los servicios públicos, el alto desempleo y contra la casta política y el sistema que rige el país desde la invasión de Estados Unidos en 2003.