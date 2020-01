Irak.- EEUU anuncia su intención de negociar una reducción de tropas en Irak, que exige su salida

Publicado 13/01/2020 21:43:29 CET

Pompeo sostiene que en privado los líderes iraquíes chiíes, suníes y kurdos no se oponen a la presencia militar de EEUU en Irak

NUEVA YORK, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha anunciado la intención de su país de negociar con el Gobierno iraquí una reducción de las tropas desplegadas en el país, pese a que Bagdad ha pedido reiteradamente su salida.

Pompeo ha explicado durante una intervención en la Hoover Institution de Stanford, California, que trabajarán con los "líderes debidamente electos de Irak para llegar al lugar correcto" sobre el número de tropas estadounidenses en Irak, informa la cadena de televisión CNN.

En cualquier caso, Pompeo ha subrayado que los dirigentes iraquíes con los que ha hablado han manifestado en privado que no se oponen a que Estados Unidos mantenga una presencia en el país.

"He mantenido unas 50 llamadas telefónicas con varios iraquíes en los últimos diez días. Líderes suníes, kurdos, chiíes de todo el espectro también de la comunidad chií. No lo dirán públicamente, pero en privado todos están contentos de que América siga allí ejecutando su campaña antiterrorista, asegurándose de que el Estado Islámico no reemerge y dando a los iraquíes una oportunidad para ganarse su soberanía e independencia", ha argumentado.

Pompeo ha manifestado así que apoya "plenamente" las gestiones del presidente Donald Trump para "reducir la presencia militar estadounidense en la región".

Sin embargo, este mismo lunes la oficina del primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, ha subrayado que "no hay ningún acuerdo con Estados Unidos" para que las tropas estadounidenses puedan permanecer en el país, ha explicado a la CNN un portavoz oficial de Abdul Mahdi, William Warda, por lo que es de obligado cumplimiento la moción aprobada en el Parlamento iraquí el pasado 5 de enero para la inmediata expulsión de las fuerzas estadounidenses.

"Hasta este momento, el Gobierno iraquí está obligado a aplicar la decisión del Parlamento iraquí, que sostiene que todas las tropas extranjeras deben retirarse de Irak. Con tropas extranjeras no solo se refiere a tropas estadounidenses, sino a todas las tropas extranjeras con presencia en Irak", ha subrayado.

"No hay ningún acuerdo con la Administración estadounidense para mantener las tropas y el Gobierno está gestionando la aplicación de la decisión del Parlamento iraquí", ha remachado.

MUERTE DE SOLEIMANI

En cuanto al asesinato del general iraní Qasem Soleimani el pasado 5 de enero en un bombardeo estadounidense en Bagdad, Pompeo ha advertido de que el peligro que suponían las fuerzas comandadas por Soleimani "no ha quedado atrás".

Así, ha vuelto a referirse a los ataques "inminentes" que preparaba Soleimani: "el riesgo era real y creciente y nuestras acciones de ese día redujeron el riesgo". "Nunca se elmina, pero lo reduce", ha remachado.

Sin embargo, Pompeo, exdirector de la CIA, ha reconocido que "la comunidad de inteligencia comete errores todo el tiempo". "A veces pasa, pero la profunda capacidad y alcance de la inteligencia estadounidense es enorme", ha concluido.

Soleimani murió junto al 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), Abú Mahdi al Muhandis, y varios milicianos iraquíes, tras lo que Teherán prometió que se vengaría por el ataque.

En respuesta, Irán atacó con misiles dos bases militares situadas en Irak en las que se encuentran desplegados soldados estadounidenses, en lo que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, describió como "una bofetada" a Washington. Trump aseguró horas después que los ataques no produjeron bajas.