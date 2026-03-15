Irak.- España reubica temporalmente a su Grupo de Operaciones Especiales en Irak por el deterioro de la seguridad

Archivo - Contingente militar español de Ceuta que parte a finales de mayo en la Operación XVIII de apoyo a Irak, en el acuartelamiento González Tablas de Ceuta, a 28 de abril de 2023, en Ceuta (España). El acuartelamiento González Tablas de Ceuta ha acog - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha decidido la reubicación temporal de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido "al deterioro de la situación de seguridad y ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados".

Todos los militares se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad", según informó este domingo el Ministerio de Defensa.

El redespliegue se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra Estado Islámico, manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España, según el Ministerio.

Defensa subrayó que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak "permanece inalterable", pero precisó que "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas".