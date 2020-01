Irak.- Irak confirma que recibió una carta de EEUU sobre su retirada de tropas, si bien Washington habla de "error"

Publicado 07/01/2020 18:56:42 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Irak, Adel Abdul Mahdi, ha confirmado este martes que su Gobierno recibió una carta de Estados Unidos en la que apuntaba a una retirada de las tropas del país, si bien Washington ha aclarado que se trata de un "error".

Abdul Mahdi ha resaltado que las autoridades estadounidenses apuntaron que "era un error" dado que "cualquier amenaza contra la seguridad iraquí sería dañina para los países de la región y el mundo", según ha informado la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.

Sin embargo, ha recalcado que "la única solución para la crisis es la retirada de las tropas internacionales", ante el incremento de las tensiones tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense en la capital, Bagdad.

Así, ha manifestado que las autoridades están "en consultas" para "encontrar la mejor forma de aplicar la decisión sobre la retirada", aprobada por el Parlamento iraquí durante el fin de semana.

Las noticias sobre la carta salieron a la luz a última hora del lunes, tras lo que el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, el general Mark Milley, indicó que se trataba de un borrador y que su publicación fue "un error inocente".

"Fue un error. No estaba firmada, no debió ser publicada (...) Estaba mal redactada, implica una retirada, y no es lo que está pasando", apuntó, antes de reiterar que "no debió haber sido enviada", según la cadena de televisión estadounidense CNN.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, señaló que Washington "está reposicionando sus fuerzas en la región" y que "la carta no es consistente con la posición (del país) en estos momentos".

El Parlamento iraquí aprobó el domingo una moción que exige la expulsión de las tropas estadounidenses del país y obliga al Gobierno a comprometerse a hacer público cualquier acuerdo que alcance en el futuro para la presencia de asesores y formadores militares extranjeros.

Durante la jornada del lunes, el Ejecutivo iraquí limitó las actividades de la coalición internacional y las redujo a los trabajos de entrenamiento y asesoría, prohibiendo sus movimientos por tierra y aire.

LA MUERTE DE SOLEIMANI

Soleimani murió junto al 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), Abú Mahdi al Muhandis, y varios milicianos iraquíes y militares iraníes en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad.

Washington argumentó que llevó a cabo el ataque "para proteger al personal estadounidense en el extranjero", a raíz de las protestas contra su Embajada en Bagdad en protesta por otro bombardeo en el que murieron 25 miembros de las FMP.

Los bombardeos contra las FMP fueron ejecutados en respuesta a la muerte de un contratista estadounidense en un ataque con proyectiles contra una base militar situada cerca de Kirkuk.

El Gobierno iraquí ha condenado estos ataques por parte de Estados Unidos y ha recordado que las FMP son un elemento fundamental en la lucha contra Estado Islámico.

En este sentido, ha denunciado que los bombardeos fueron llevados a cabo de forma unilateral y violando los acuerdos alcanzados con la coalición internacional que lidera Washington en la lucha contra los yihadistas.