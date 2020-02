Irak.-Más de un centenar de militares de EEUU tendrían traumatismos cerebrales por los recientes ataques iraníes en Irak

Publicado 10/02/2020 19:55:28 CET

NUEVA YORK, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de militares estadounidenses han sido diagnosticados con traumatismo craneoencefálico leve tras el ataque con misiles iraníes del pasado 8 de enero sobre bases en Irak, una respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani por un dron estadounidense en Bagdad.

La cifra, proporcionada por un funcionario estadounidense, supone un incremento significativo con respecto a los 64 casos que reconoció el Departamento de Defensa a finales de enero y deja en evidencia las afirmaciones iniciales de Washington sobre la ausencia de ningún herido por el ataque iraní.

Unos 200 militares que estaban en la zona atacada han sido ya examinados en busca de posibles síntomas, pero las autoridades reconocen que la cifra podría aumentar.

El jefe del Estado Mayor conjunto, el general Mark Milley explicaba recientemente que en su mayoría se trata de lesiones por traumatismo craneoencefálico leve, en el que los síntomas tardan un tiempo en manifestarse.

"Se está examinando a todas esas personas. Tenemos una cifra y está creciendo por casos de traumatismo craneoencefálico, que tarda un tiempo en manifestarse y en algunos casos ni siquiera lo hace", explicaba Milley. "Algunos han sido evacuados hacia Europa y otros han sido evacuados a Estados Unidos", indicó.

El presidente, Donald Trump, ha declarado que estos daños no son secuelas "graves" como serían heridas de guerra. "He oído que tienen dolores de cabeza y alguna otra cosa, pero diría que no es muy grave", dijo Trump desde Davos, Suiza.

La asociación de Veteranos en Guerras en el Extranjero (VFW) ha exigido a Trump que se disculpe por sus palabras. "Le pedimos a él y a la Casa Blanca que se sumen a nuestros esfuerzos para concienciar a los estadounidenses de los peligros de los traumatismos craneoencefálicos", afirmaba el viernes el comandante de VFW, William 'Doc' Schmitz.