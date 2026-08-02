Irak.- La misión de la OTAN en Irak acuerda con el Gobierno iraquí la apertura de una oficina especializada en Bagdad

Parche de la Misión de la OTAN en Irak - OTAN

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La misión de la OTAN en Irak, la NMI, ha acordado con el Gobierno iraquí la apertura de una oficina especializada en la capital iraquí, Bagdad, cinco meses después del traslado de todo su personal al Mando Conjunto Aliado de Nápoles por la crisis de seguridad desatada por la guerra de Irán.

El asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qasim al Abudi, y el comandante de la misión, el teniente general Ramón Armada, han concretado este retorno durante la reunión por videoconferencia que han mantenido este domingo.

En la reunión, "abordaron maneras de reducir las tensiones y se subrayaron la necesidad de encontrar soluciones a las crisis recurrentes en la región mediante el diálogo y la vía diplomática", según un comunicado del departamento de Seguridad Nacional iraquí publicado en Telegram.